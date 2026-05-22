Fórmulas vicepresidenciales responden: ¿qué mantendrían del gobierno de Gustavo Petro?

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia; Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, hablaron en el debate de fórmulas vicepresidenciales de Noticias Caracol, sobre qué aspectos del gobierno Petro mantendrían para su gobierno en caso de que su candidato sea el próximo Presidente de Colombia.

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¿Qué mantendría del gobierno actual?

Juan Daniel Oviedo: "Mantendríamos esa capacidad de hablarle claro a la gente que quiere soluciones. Tristemente, ese gobierno de Gustavo Petro fracasó al triunfar. Se dedicó a gritar y a dividir. Pero nosotros, Paloma y Oviedo, sí queremos hablarle claro y llegarle con soluciones a 55.6% de informales, 52% de mujeres, 28.7% de campesinos, 10% de población negra, 6% de población con discapacidad, 4% de población indígena, 1.2% de población con orientación sexual e identidad de género diverso. Aquí no solo queremos hablar, también cumplir con resultados. Además, existen algunas medidas rescatables del gobierno de Gustavo Petro, como el artículo de finanzas abiertas en el Plan de Desarrollo, que va a permitir conectar con la informalidad de verdad a través del acceso a crédito efectivo para 13 millones de informales en Colombia".

Edna Bonilla: "El gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado voces a personas que históricamente no las tenías. Nosotros creemos que esas personas, que esos grupos poblacionales, deben seguir siendo escuchados. También nosotros seguiríamos con la implementación de la reforma agraria, una reforma que se estaba pidiendo a gritos hace más de 5 décadas y que hoy está siendo posible, pero que requeriría obviamente ajustes. Por muchas razones mantendría una financiación para la educación pública fuerte, pero tendría unos criterios distintos para la gobernanza del sistema educativo. En últimas, las causas sociales que se han tenido en este gobierno tendrían una continuidad en el gobierno de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, pero con orden, con rigurosidad, con gestión, sin ideología".



Leonardo Huerta: "Lo primero que este gobierno le ha aportado a Colombia es quitarse el 'lobo' de encima. El lobo: 'Si la izquierda llega al poder, Colombia se vuelve como Venezuela o Cuba'. Hoy podemos dar un debate y una discusión con argumentos, diciendo que un gobierno fue bueno o malo, pero con un criterio distinto al miedo. Eso es algo que le aporta al debate hoy en Colombia. Segundo, como lo han dicho, hablarle a quienes antes no se le hablaba, tener un ministro que hace parte de un grupo indígena, tener una persona que, a pesar que otros critiquen y digan: 'Es que tiene un ministro que no es bachiller'. No, el representa una gran población, que es la población indígena en Colombia. Esa representación es absolutamente importante. Vamos a mantener esa representación. Las reformas sociales es necesario mantenerlas, el salario mínimo vital. Pero, para que esas reformas sociales puedan mantenerse, hay que apoyar a los empresarios para que puedan pagarlo. Y, claro, la reforma agraria, porque hay que seguirle entregando tierras a los campesinos y a la población indígena".



ÁNGELA URREA PARRA

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