Pico y placa en Villavicencio: horarios y restricciones para la semana del 22 al 26 de junio

En Villavicencio, la movilidad urbana sigue bajo control con el esquema de pico y placa que rige durante todo 2026, una medida que ha sido clave para ordenar el tráfico en una ciudad que ha experimentado un crecimiento sostenido del parque automotor en los últimos años. La capital del Meta, considerada puerta de entrada a los Llanos Orientales, concentra una alta circulación vehicular especialmente en corredores estratégicos como el centro y las vías hacia la salida a Bogotá.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

A diferencia de otras ciudades donde la restricción se aplica de forma continua, en Villavicencio el modelo está diseñado para impactar únicamente las horas de mayor congestión, buscando equilibrar la movilidad sin afectar completamente la dinámica diaria de los conductores. Este enfoque permite que, fuera de los horarios críticos, el tránsito sea más flexible, lo que ha sido valorado tanto por ciudadanos como por autoridades locales.



Pico y placa en Villavicencio del 22 al 26 de junio de 2026

Para esta semana, el pico y placa aplica de lunes a viernes y afecta a los vehículos particulares que circulan dentro del polígono definido por la Secretaría de Movilidad. La rotación, establecida según el último dígito de la placa, se organiza así:



Lunes 22 de junio: no pueden circular placas terminadas en 5 y 6

Martes 23 de junio: restricción para 7 y 8

Miércoles 24 de junio: aplica para placas 9 y 0

Jueves 25 de junio: no circulan vehículos con placas 1 y 2

Viernes 26 de junio: la medida rige para placas 3 y 4

Este sistema corresponde a una programación fija que se mantiene durante todo el año, lo que facilita su cumplimiento por parte de los conductores y reduce la confusión frente a cambios periódicos.

Horarios y franjas de restricción

El pico y placa en Villavicencio opera en dos franjas horarias específicas, diseñadas para descongestionar los momentos de mayor tráfico:



Mañana: de 6:30 a. m. a 9:30 a. m.

Tarde: de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Fuera de estos horarios, la circulación es completamente libre, lo que permite a los conductores reorganizar sus desplazamientos diarios sin mayores restricciones. Una de las características más importantes del pico y placa en Villavicencio es que solo rige dentro de un polígono urbano específico, que incluye el centro y varios sectores de alta congestión. Esto significa que los conductores pueden transitar por vías perimetrales, como algunas avenidas principales, siempre y cuando no ingresen a la zona restringida durante los horarios indicados. Este modelo ha sido implementado para concentrar los controles en áreas críticas, sin afectar completamente la movilidad en otras zonas del municipio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La normativa contempla algunas excepciones importantes. En Villavicencio, por ejemplo, las motocicletas no están incluidas en la medida, lo que las convierte en una alternativa frecuente para movilizarse durante las horas de restricción. También están exentos vehículos de emergencia, de servicios públicos esenciales y oficiales, entre otros, con el fin de garantizar la operación de actividades indispensables para la ciudad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL