Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 22 al 26 de junio de 2026

La movilidad en Ibagué vuelve a ser tema clave para miles de conductores durante la semana del 22 al 26 de junio de 2026, un periodo en el que la medida de pico y placa continúa vigente como parte de la estrategia de la Alcaldía para reducir la congestión vehicular en la capital tolimense. Este esquema, que rige durante el primer semestre del año, mantiene una rotación definida por el último dígito de la placa y un amplio rango horario que obliga a los ciudadanos a planificar con anticipación sus desplazamientos. En la recta final de junio, además, crece la atención sobre posibles cambios para el segundo semestre, lo que hace aún más importante revisar cómo opera la restricción en estos días.



Así funcionará el pico y placa en Ibagué del 22 al 26 de junio de 2026

Durante esta semana, la medida aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, mientras que los fines de semana continúan libres de restricción. El horario general se mantiene entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, cubriendo gran parte del día. La rotación establecida para estos días es la siguiente:



Lunes 22 de junio: restricción para placas terminadas en 8 y 9

Martes 23 de junio: no pueden circular vehículos terminados en 0 y 1

Miércoles 24 de junio: aplica para placas 2 y 3

Jueves 25 de junio: restricción para 4 y 5

Viernes 26 de junio: no pueden circular placas 6 y 7

Este esquema corresponde al modelo vigente durante el primer semestre de 2026, que se mantiene sin cambios hasta el 30 de junio, cuando finaliza el periodo actual de aplicación. Es importante recordar que los vehículos matriculados en Ibagué cuentan con el beneficio de la llamada hora valle. Esta excepción permite circular incluso en el día de restricción entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. Esta posibilidad solo aplica para carros registrados en la ciudad y no cobija a vehículos de otras regiones del país. La medida no aplica para motocicletas, vehículos híbridos o eléctricos, automotores de emergencia, transporte de personas con discapacidad, servicios públicos domiciliarios y vehículos oficiales. Estos casos están definidos en los decretos vigentes y se mantienen sin cambios durante 2026.

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¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Ibagué?

El incumplimiento del pico y placa genera una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $875.445 pesos, además de la inmovilización del vehículo según lo establece el Código Nacional de Tránsito. Las autoridades insisten en la necesidad de verificar día a día la restricción para evitar sanciones durante esta semana con cambios por festivos. Durante los días santos se prevé mayor flujo vehicular en la ciudad y en los corredores de salida. Por ello, la Secretaría de Movilidad recomienda planear los desplazamientos con anticipación y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Ibagué.

ÁNGELA URREA PARRA

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