Presidente Gustavo Petro anuncia el inicio de empalme con Abelardo de la Espriella

Dos días después de la segunda vuelta presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el inicio del empalme con el nuevo gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Al final de una extensa publicación en su cuenta de X, el presidente Petro escribió que "estamos partidos por la mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar" y agregó: "Empezará el empalme (es decir, la transición de poder) y mi retirada, y quizás la resistencia pacífica".



Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66% de los votos, frente al 48,7% del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro. Precisamente, la Registraduría informó este martes que finalizó el escrutinio por parte de los jueces de la República y que en un 99,997% coinciden con el preconteo.

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En su mensaje, sin embargo, Petro planteó este martes una tesis de que las elecciones en las que fue elegido De la Espriella deberían ser anuladas por la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Las elecciones en Colombia deberían ser nulas por ingerencia (sic) extranjera según nuestra constitución y el derecho internacional con confesión pública y expresa del presidente de los EE. UU.", expresó Petro en un extenso mensaje de 4.125 palabras publicado en un hilo en X.

"La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA (Organización de Estados Americanos)", señaló Petro al respecto. Sin embargo, el mandatario colombiano, en su enigmático mensaje, señaló: "admiro de Donald Trump, admiro sobre todo la fuerza de mantener en cada estadounidense la idea de la libertad y por eso le regaló un mechón de su pelo Washington a Bolívar, mechón que llevó en su pecho hasta su muerte".



De la Espriella, por su parte, pidió el domingo a Petro y Cepeda que respeten el resultado de las elecciones y se abstengan de promover movilizaciones o actos de violencia mientras avanza el escrutinio oficial. El abogado, que obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones de Cepeda, sostuvo que fue elegido "bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien hoy es el inquilino de la Casa de Nariño", y aseguró que desconocer el resultado equivaldría a desafiar a millones de votantes.



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