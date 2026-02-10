¿Subirían la edad de jubilación? Esto responden los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia discuten varios de los temas clave para el país en el debate de este martes 10 de febrero. Este segundo debate de Noticias Caracol tiene a los precandidatos Vicky Dávila, del Movimiento Valientes; Aníbal Gaviria, del movimiento Unidos, la fuerza de las regiones; David Luna, del movimiento Sí hay un camino; y Enrique Peñalosa, avalado por el partido Verde Oxígeno.

El lunes 9 de febrero, en el primer debate de precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, estuvieron Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el domingo 8 de marzo, fecha en la que también se escogerán los próximos miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En el tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto no será válido.



Preguntas de si o no a los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

¿Creen en el cambio climático?

Si🟢



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa

¿Las redes sociales deben suspender a políticos que desinformen e incentiven mensajes de odio?

Si🟢



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa

¿Subiría la edad de jubilación como lo recomiendan muchos expertos?

No🔴



Vicky Dávila

David Luna

Si🟢



Aníbal Gaviria

No responde



Enrique Peñalosa

¿Aumentaría o fortalecería el comercio con China aunque le genere problemas con Estados Unidos?

Si🟢



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa

¿Nombraría a algún petrista en su gabinete?

Si🟢



Enrique Peñalosa

David Luna

No🔴



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

¿Rescatarían algo y lo mantendrían del actual Gobierno?

Si🟢



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa

¿Abogarían ante los Estados Unidos para sacar al presidente Petro de la Lista OFAC?

No🔴



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Si🟢



Enrique Peñalosa

¿Confían en la Registraduría y en el sistema electoral de cara a las elecciones?

Si🟢



Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa