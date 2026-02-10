Este martes 10 de febrero, los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia discuten varios de los temas clave para el país y que serán la conversación de aquí al 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso de la República y se escoge al candidato de esta y las demás consultas presidenciales. El segundo debate de Noticias Caracol tiene a los precandidatos Vicky Dávila, del Movimiento Valientes; Aníbal Gaviria, del movimiento Unidos, la fuerza de las regiones; David Luna, del movimiento Si hay un camino; y Enrique Peñalosa, avalado por el partido Verde Oxígeno.

El lunes 9 de febrero, en el primer debate de precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, estuvieron Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el domingo 8 de marzo, fecha en la que también se escogerán los próximos miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En el tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto no será válido.



¿Cómo enfrentarían la emergencia climática en Córdoba los miembros de la Gran Consulta por Colombia?

Vicky Dávila

"Lo primero que uno tiene que hacer como presidente es irse para allá. No esperar nueve días como esperó el presidente Petro para llegar a Córdoba. Eso es lo que hay que hacer, llegar allá, poner a funcionar todo el aparato del Estado, que lleguen las ayudas, que llegue la fuerza pública, que llegue la Defensa Civil. Y entender perfectamente con expertos, técnicos, mirar, controlar la represa de Urrá, si es el caso de Córdoba, como lo estamos viendo en este momento. Pero hay que hacer que el Estado paquidérmico no se quede esperando, mirando titulares, que llegue primero la prensa. Allá en Córdoba (...) Lo más importante es que antes se pueda prevenir y que no se roben la plata. Recordemos que la plata para atender los desastres, en este Gobierno, se la robaron. No se nos puede olvidar eso. Quedó en manos de los corruptos".



David Luna

"No nos podemos quedar cruzados de brazos. Estamos en un momento absolutamente crítico y tenemos que expresar, no solamente nuestra capacidad de apoyo, si no adicionalmente de solidaridad. En segundo lugar, es fundamental ver cómo se gestiona una crisis. Y para gestionarla no solamente se necesita la presencia presidencial, se necesita equipos, y en estos momentos lamentablemente, tanto la Defensa Civil, como los bomberos, vienen siendo literalmente apartados por el Gobierno. No reciben apoyos y no reciben la capacidad para poder responder. En tercer lugar, hay que prevenir todos y cada uno de los efectos del cambio climático que son esenciales para enfrentar crisis como las que estamos viviendo y para lograrlo hay que no solamente tener una unidad, si no comprender que es responsabilidad directa del presidente de la República gerenciar, administrar y ejecutar".



Enrique Peñalosa

"Eso por supuesto requiere capacidad gerencial, un puesto de comando y control, el presidente a cargo. Como yo ya lo hice, en temas, por ejemplo, de orden público. Pero además de eso, requiere antes que nada prevención. Eso requiere obras. A mí me acusan que es que soy el del cemento, sí, soy el del cemento. Allá en La Mojana, es absurdo no solamente por las tragedias de las inundaciones, si no por el potencial enorme de desarrollo agrícola que puede tener toda La Mojana. Y lo mismo en Córdoba, con el río Sinú. Ahí lo que se necesita es terraplenes, carreteras más elevadas, obras y además una visión social intervenciva. Por ejemplo, yo he estado visitando los barrios informales en Montería, tantos barrios en zonas de alto riesgo en las ciudades colombianas. ¿Por qué? Porque la tierra ha estado en manos de unos pocos propietarios privados que se enriquecen con el trabajo de la comunidad y la gente tiene que irse a los sitios de alto riesgo en lomas o en zonas de inundación. Por eso también vamos a intervenir la tierra para que la gente haga vivienda donde debe ser".



Aníbal Gaviria

"El elemento fundamental aquí tenía que haber sido la prevención. ¿Dónde estuvo la prevención? Se sabe desde hace meses los niveles de Urrá. Entonces hacia futuro, un Gobierno serio, con capacidad y experiencia, tiene es que prevenir este tipo de situaciones. Y para eso se necesita una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres libre de corrupción y absolutamente técnica, no con politiquería. Y así la vamos a tener en el Gobierno. Primero, prevención, y segundo, atención. Ya la atención tiene que ser contundente. Requiere la presencia directa del gobernante en forma inmediata. Pero además, la coordinación. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, llega el presidente o el Gobierno Nacional a acabar todo lo que está haciendo la región. Por eso desde La fuerza de las regiones vamos a trabajar en equipo y se trabajará el presidente, pero con el gobernador y los alcaldes de la región".

