Noticias Caracol Vicky Dávila
Vicky Dávila
-
¿Cómo enfrentarían la emergencia climática en Córdoba los miembros de la Gran Consulta por Colombia?
Este martes se desarrolla el segundo debate de precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia. Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa discuten sus propuestas.
-
Siga aquí el segundo debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol
Minuto a minuto del segundo debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol. Aquí puede ver la transmisión en vivo desde las 7 de la mañana.