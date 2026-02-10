En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / Vicky Dávila

Vicky Dávila

  • Gran Consulta por Colombia
    Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, precandidatos de la Gran Consulta por Colombia.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo enfrentarían la emergencia climática en Córdoba los miembros de la Gran Consulta por Colombia?

    Este martes se desarrolla el segundo debate de precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia. Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa discuten sus propuestas.

  • segunda parte del debate de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol
    Colprensa
    EN VIVO
    Elecciones Colombia

    Siga aquí el segundo debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol

    Minuto a minuto del segundo debate de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol. Aquí puede ver la transmisión en vivo desde las 7 de la mañana.

