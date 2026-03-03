¿Habrá ciclovía en Bogotá durante las elecciones de este domingo 8 de marzo? IDRD responde

Este domingo, 8 de marzo de 2026, se llevarán a cabo las elecciones de Cámara y Senado, además de las consultas interpartidistas para definir a los candidatos que llegarán a los próximos sufragios presidenciales. Desde Bogotá, donde votan 6.101.479 personas (de acuerdo con el último censo electoral de la Registraduría), los ciudadanos se preguntan si habrá o no la habitual ciclovía.



¿Cómo funciona la ciclovía en Bogotá?

En el norte, los ciudadanos encuentran rutas tradicionales como la de la Avenida Boyacá Norte (10,22 km), la de la Avenida Pepe Sierra y la Avenida Córdoba (9,57 km), y la de la Carrera Novena (7,11 km), además de corredores que conectan sectores estratégicos como la Carrera Séptima, la Calle 147 y la Calle 170. Estas vías atraviesan áreas residenciales y comerciales, convirtiéndose en un espacio dominical clave para la recreación y el deporte.



En el centro de la ciudad, la Ciclovía articula algunos de sus tramos más concurridos, entre ellos la Carrera 50 (10,77 km), la Séptima Sur (también con 10,77 km) y los dos ramales de la Calle 26, que se dividen en un tramo Oriental (9,61 km) y uno Occidental (4,08 km). A estos se suma el corredor que conecta el Parkway con el Parque Nacional (10,38 km), formando un eje recreativo que cruza puntos turísticos, parques históricos y zonas culturales. Esta sección central facilita la movilidad de miles de ciclistas que se desplazan desde diferentes localidades hacia el corazón de Bogotá.



La zona sur reúne corredores fundamentales para ampliar la accesibilidad hacia localidades de alta densidad poblacional. Entre ellos destacan la ruta Sur 1 hacia Bosa y la conexión con Soacha (9,63 km), el corredor de Yomasa (9,51 km) y el tramo de la Carrera 24 entre Calles 44 y 63 Sur (7,8 km). También se incluye el recorrido de la ciclorruta Porvenir–Avenida Guayacanes (7,3 km), que ha cobrado relevancia por su integración con nuevas obras de infraestructura vial.



Ciclovía en Bogotá el domingo 8 de marzo

Noticias Caracol consultó con una fuente del Instituto Distrital De Recreación Y Deporte (IDRD) en torno a si habrá o no ciclovía en Bogotá durante la jornada de elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas. De acuerdo con la cuente, en Bogotá NO habrá ciclovía este fin de semana, lo cual ha sido una determinación común para las autoridades de Bogotá cuando hay elecciones, ya sean de Presidencial, Congreso, alcaldías y gobernaciones, entre otras de interés nacional.

