Registrador Hernán Penagos da balance tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales

El reloj marcó las 4:00 p. m. en punto en Colombia y las urnas de las elecciones presidenciales fueron cerradas oficialmente en todo el territorio nacional. La cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, tomó la vocería desde Corferias para dar detalle de la jornada y los pasos a seguir en los comicios de este 2026 para escoger al próximo o proxima jefe de Estado.

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Penagos destacó que millones de colombianos votaron de manera pacífica en los puestos de los más de 122.000 puestos habilitados, con “absoluta libertad”, enviando así un mensaje al mundo y la Nación de que Colombia “es un país con espíritu democrático”.

Después de exaltar la labor de funcionarios de la Registraduría y personas del común; así como de la fuerza pública y de los entes de control que estuvieron presentes en los comicios, Penagos explicó el procedimiento que ahora viene después del cierre de los puestos de votación. Y es que, paralelo al discurso del registrador, los jurados de votación empezaron el conteo manual de los votos de cada una de las mesas. “Ellos hacen la labor más importante, cuentan los votos y diligencian de manera manual las actas electorales”, dijo. Dicho proceso, detalle Penagos, es público y se hace frente a los testigos electorales de cada uno de los partidos, quienes cubrieron el 100 % de las mesas.



El siguiente paso el diligenciaar a mano los formularios E14 o actos electorales en presencia de mesas de justicia y entes de control. Una vez contados los votos y diligenciadas las actas con los resultados, los testigos quedan autorizados para tomar foto de las actas antes de ser publicadas y digitalizadas por la Registraduría “Este es un elemento importante para garantizar la transparencia del proceso electoral que, de aquí en adelante, continúa”, resaltó.



El registrador reveló que la Registraduría publicará 360.000 actas, que corresponden a la totalidad de documentos que reflejarán los resultados de todo el país. “Pueden confiar en la autoridad electoral”, reiteró Penagos después de dar detalle de un proceso que, en palabras de él, muestra las garantías de la transparencia. “Este proceso se está llevando a cabo en todas las mesas de Colombia de manera pública, en presencia de los testigos electorales, la Procuraduría y la Defensoría”, señaló.

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María Paula Rodríguez Rozo

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