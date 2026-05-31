Así fue la votación en Bogotá: resultados de las elecciones presidenciales Colombia 2026

La ciudad de Bogotá, con cerca de 6 millones de ciudadanos habilitados para votar, representa alrededor del 15 % de todo el electorado de Colombia. Al ser la capital del país y con mayor número de habitantes representa uno de los lugares claves para la elección del siguiente presidente de Colombia.



Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026: resultados en Bogotá

Para que un candidato se convierta en presidente necesita el 50 % más uno de los votos válidos, es decir la suma de los votos a los candidatos y en blanco. De acuerdo con los datos de preconteo compartidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, estos fueron los resultados de la primera vuelta presidencial en la ciudad de Bogotá con el 99,37 % de las mesas informadas, donde votaron cerca de 4 millones de ciudadanos:



Iván Cepeda y Aída Quilcué: 1.694.963 - 41,67 %

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 1.532.582 - 37,68

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 369.727 - 9,09 %

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 256.665 - 6,31 %

Claudia López y Leonardo Huerta: 101.765 - 2,5 %

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 21.931

Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Márquez: 6.405

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 3.982

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo: 2.654

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Candidato retirado): 2.476

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: 1.799

Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón (Candidato retirado): 1.238

Gustavo Matamoros y Mila María Paz: 819

Voto en blanco: 69.691 - 1,71 %

Lea: Resultados elecciones Colombia 2026: De la Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta



¿Cómo votó el país?

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, con el 99,21 % % de las mesas informadas, estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en todo el país y en el exterior:



Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 10.286.961 - 43,7 %

- 43,7 % Iván Cepeda y Aída Quilcué: 9.634.793 - 40,93 %

- 40,93 % Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 1.628.714 - 6,92 %

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 1.002.963 - 4,26 %

Claudia López y Leonardo Huerta: 224.108 - 0,95 %

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 205.241 - 0,87 %

Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Márquez: 53.610

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 28.464

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo: 19.755

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: 14.037

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Candidato retirado): 13.196

Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón (Candidato retirado): 12.603

Gustavo Matamoros y Mila María Paz: 5.583

Voto en blanco: 405.150 - 1,72 %

Debido a que ningún candidato logró el 50 % más uno de los votos se realizará una segunda vuelta con los dos aspirantes más votados. (Le puede interesar: Así votó la región Caribe en la primera vuelta presidencial).



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