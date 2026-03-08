Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida y será candidato para la Presidencia

Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida y se convirtió en nuevo candidato presidencial. Barreras superó al segundo en la consulta, Daniel Quintero, quien aceptó el triunfo de su contrincante.

Ante medios de comunicación, Roy Barreras se pronunció y mencionó lo siguiente: “Hemos ganado hoy una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas y contra un error estratégico, el error estratégico de boicotear la participación de millones de progresistas en una consulta del Frente por la vida”.

Agregó Barreras que “cerca de medio millón de colombianos acompañaron nuestro llamado. Gracias a esos 500.000 colombianos que votaron en la consulta progresista del Frente por la Vida, a pesar de la orden reiterada de no acudir a las urnas”.



Roy sostuvo que “esos 500.000 colombianos son y somos progresistas. Esos 500.000 colombianos, una cifra prácticamente igual a la que obtuvo la exalcaldesa Claudia López, son medio millón de colombianos de a pie, campesinos, mujeres cabeza de hogar, trabajadores, obreros, profesionales, independientes que acudieron al llamado de tratar de evitar en Colombia el dilema trágico de dos extremos radicales. El resultado, triunfar contra viento y marea en esta consulta, demuestra muchas cosas: primero, un error estratégico. Presidente Petro, te lo advertí; abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó, y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse y por eso ha crecido una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva y que va a intentar atraer el centro”.



Barreras señaló que “hoy los progresistas tenemos, por cuenta de ese error estratégico, una dificultad mayor para evitar que Colombia vaya atrás, al pasado, para evitar que retroceda en materia de derechos y de libertades. Vamos a evitarlo porque la campaña empieza mañana. Mañana vamos a convocar a todos aquellos que siguen pensando como yo: que el país necesita progresismo, sí, pero un progresismo estable, seguro y un progresismo que no genere miedo, que sea capaz de ganar, que sea capaz de construir gobernabilidad para aprobar las reformas. Una candidatura que sea extrema no solo no es capaz de construir esa gobernabilidad, sino que no podría aprobar reformas sociales”.

Por último, Roy Barreras dijo que “si con el mismo énfasis con el que el presidente Petro decidió decirles a los progresistas de Colombia que no acudieran a la consulta, sabotear la consulta, retrinara, repitiera, hubiera dicho hasta el cansancio que votaran los progresistas en esta consulta, por supuesto que habríamos derrotado a la consulta de la derecha y hoy el progresismo tendría una alternativa en la que solo habría que avanzar a un gobierno seguro. Ahora, el camino está abierto para ir a la primera vuelta, pero esperamos que en la primera vuelta no se cometa el mismo error de desestimular ese progresismo que no quiere el radicalismo”.

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero indicó que apoyará la candidatura de Roy: "Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país. Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo".

Con más del 80% de las mesas informadas, el candidato Roy Barreras sumó más de 200.000 votos.