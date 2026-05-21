Roy Barreras, candidato presidencial: "Petro prohibió votar por mí"

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el candidato presidencial Roy Barreras estuvo en sala de prensa de Noticias Caracol . El también expresidente del Senado advirtió que el país enfrenta una fractura nacional profunda, producto de un escenario donde el centro político parece haber sido borrado por la confrontación entre los extremos.



Para Barreras, la actual contienda electoral ha dejado de lado las propuestas programáticas para dar paso a las emociones primarias. “Es evidente que los dos extremos señalados en las encuestas van a ser aquellos que pasen a la segunda vuelta. Lo demás es engañarse, porque no es época de estadistas, no es época de ideas. Hemos desaparecido en el centro porque es época de agitadores y no de propuestas”, afirmó con contundencia.

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Ante la pregunta de por qué mantenerse en la contienda a pesar de los bajos números en los sondeos, el candidato defendió su papel como un mediador necesario en medio de la crisis. “Si yo soy bombero y hay un incendio aquí al lado, mi deber es intentar apagar ese incendio. Yo sé apagar el incendio de este país. Yo sé construir puentes y creo que soy quien más es capaz de hacerlo”, señaló, subrayando que su objetivo es evitar que la división actual degenere en un nuevo ciclo violento.

Uno de los puntos más críticos de su discurso fue la situación del sistema de salud. Como médico de profesión, Barreras responsabilizó directamente a la falta de diálogo del actual gobierno por el estancamiento de la reforma a la salud. Utilizó una analogía para explicar la insuficiencia de recursos: “Supongamos que usted tiene un recipiente con agua insuficiente, pero tiene grietas. No basta con echarle más agua porque se sigue fugando; las EPS y su construcción sistemática tienen grietas”.



Sin embargo, fue enfático en criticar la gestión estatal de las entidades intervenidas, citando el caso de la Nueva EPS. “El Estado ha fracasado al intervenir hoy. Las cifras son peores después de la intervención en este gobierno que antes. Por lo tanto, la administración ha sido un fracaso”, sentenció. Además, cuestionó las prioridades de gasto del Ejecutivo, sugiriendo que, en lugar de adquirir aviones de guerra, los recursos debieron destinarse al pago de deudas con hospitales y proveedores.



Respecto a la seguridad y el orden público, Barreras fue implacable con la estrategia gubernamental. Calificó el diseño de la Paz Total como un “error” y un “fracaso” que ha permitido que grupos ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias ejerzan un control territorial abusivo, incluso carnetizando a la población. “Señores grupos ilegales, se acabó la guachafita, no van a hacer lo que les da la gana”, advirtió el candidato, haciendo un llamado a los demás aspirantes a descalificar tajantemente el constreñimiento electoral. Criticó duramente la posibilidad de liberar a delincuentes bajo órdenes de extradición: “Estos señores libres por las calles son delincuentes. El Estado puede facilitarle a los delincuentes el sometimiento a la justicia, que no es justicia transicional”.

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Finalmente, Barreras se defendió de quienes lo tildan de “camaleónico” por su paso por distintos sectores políticos. Comparó su carrera con la de un deportista de élite: “¿En cuántos equipos ha jugado James? Usted lo que no puede es cambiar de ideas. Si yo cojo un bus y en el camino el bus se desvía, yo me bajo y cojo otro bus, pero no pierdo mi meta”. Aseguró que su objetivo principal siempre ha sido que los colombianos puedan “vivir y trabajar en paz”.

El candidato de La Fuerza también respondió a la razón por la cual a él no le ha ido tan bien en las encuestas y en los apoyos políticos, a pesar de su amplia experiencia en el Legislativo y dentro del Ejecutivo. "Usted puede ser el mejor jugador de cartas... pero si usted juega con una baraja prestada y le quitan la baraja, pues usted no puede jugar. Además de quedar solo, yo podía convocar el centro, pero el presidente Petro prohibió votar por mí en una cosa, por decirlo menos insólita, ¿no? Salió con que no votaran, que no pidieran el tarjetón ", aseguró Barreras.

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Cerró su intervención lanzando una alerta sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente, la cual considera una amenaza para la Constitución del 91. “Sin partidos políticos no hay parlamento, sin Congreso no hay democracia. ¿Qué queda entonces? Los agitadores, el odio, el miedo y un roto”, concluyó, reafirmando que su presencia en el tarjetón busca proteger el equilibrio de poderes y las instituciones nacionales.