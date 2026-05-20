Sistema mixto de salud y descentralizar el DNP: esto propone Claudia López

Claudia López pasó a Candidatos al Tablero de Negocios Ditu para hablar sobre sus propuestas económicas. El papel de las regiones, la salud y la educación son protagonistas en su plan de gobierno.

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La aspirante presidencial arrancó hablando de la descentralización del Departamento Nacional de Planeación, asegurando que “ese centralismo reproduce la corrupción porque, además, los congresistas se meten a mediar toda la plata que llega a las regiones. Yo voy a ser la presidenta que le quite a la Presidencia y le devuelva la plata directo a las regiones y comunidades. ¿Cómo? Descentralizando el DNP. Que sean los alcaldes y sus comunidades los que tengan buenos técnicos allá, en su territorio, para estructurar los proyectos, que esté bien estructurado el proyecto del alcantarillado, del distrito de riego para los campesinos, de la vía terciaria, pero hecho allá, que no tengan que venir a Bogotá. Y luego, ¿quién decide? La plata no va a alcanzar siempre para todos los proyectos. Así que los proyectos estructurados, ¿quién prioriza?, ¿quién decide cuál pasa ejecución en inversión? La gente vota. Presupuesto participativo”.



Sistema mixto de salud, ¿cómo funcionaría?

De acuerdo con Claudia López, “va a haber prestadores públicos y privados, va a haber un sistema de aseguramiento; es decir, pagamos una póliza al año para que nos cubra todos los servicios también, pero ese sistema mixto de aseguramiento va a ser sin ánimo de lucro. Con la plata de la salud no se hace billete ni se hacen ganancias de ningún empresario. El empresario que quiera hacer plata, bienvenido a hacer agroindustria, bienvenido a hacer transición energética, bienvenido a hacer desarrollo agropecuario. La plata de la salud no es para hacer negocio ni utilidades de nadie”.

“A los privados simplemente les pagamos una cuota de administración por los servicios, punto. Eso es una cosa muy clave porque, si bien el actual gobierno dañó el servicio volviéndolo todo público y estatal, también es cierto que en el sistema mixto de antes, por tener ánimo de lucro, había mucha corrupción y abuso. Entonces, vamos a quitar eso”, explicó.



“Lo segundo es cómo lo financiamos. Hoy gastamos 110 billones de pesos en salud, no es poco, pero vamos a tener un fondo de rescate inicial de 10 billones de pesos para que a usted le vuelvan a entregar sus medicamentos. La cantidad de gente angustiada en la calle que no le entregan su medicamento, que no le dan su tratamiento, que le dilatan la quimioterapia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un fondo de rescate para que le entreguen sus medicamentos, sus tratamientos, les paguen a los médicos y enfermeras y luego hacemos esta reforma más estructural del sistema mixto de aseguramiento, pero sin ánimo de lucro”, añadió. (Lea también: ¿De dónde se sacarían recursos para recuperar el sistema de salud en Colombia? Esto dicen candidatos)



¿Sí o no? Esto dijo Claudia López a estas preguntas

¿Eliminaría usted el impuesto al patrimonio? No porque “es el impuesto más progresivo en Colombia. Debería existir desde hace 200 años y tendríamos una sociedad más justa”, dijo.

No porque “es el impuesto más progresivo en Colombia. Debería existir desde hace 200 años y tendríamos una sociedad más justa”, dijo. ¿Hará una nueva reforma tributaria? Sí, “porque tenemos que organizar las finanzas públicas”, manifestó, añadiendo que “no es para subir impuestos. También hay que hacer una tributaria para bajarlos”.

Sí, “porque tenemos que organizar las finanzas públicas”, manifestó, añadiendo que “no es para subir impuestos. También hay que hacer una tributaria para bajarlos”. ¿Vía libre al fracking? No, “haría dos pilotos”, señaló.

No, “haría dos pilotos”, señaló. ¿Eliminaría el 4x1.000? No, “pero sí me comprometo a empezar a bajarlo”, reconoció.

No, “pero sí me comprometo a empezar a bajarlo”, reconoció. Relaciones comerciales con Venezuela. Sí porque “Venezuela necesita recuperar su democracia, necesita volver a elegir un gobierno legítimo en las urnas”, afirmó.

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