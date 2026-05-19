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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Paloma Valencia revela qué puesto tendría Juan Daniel Oviedo si ella llega a la Presidencia

Paloma Valencia revela qué puesto tendría Juan Daniel Oviedo si ella llega a la Presidencia

La candidata del Centro Democrático, en el debate Colombia Decide su Salud de Noticias Caracol, contó cuál es el plan que tiene para su fórmula vicepresidencial.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de may, 2026
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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, reveló en el debate Colombia Decide Su Salud que, si llega a ganar la Presidencia de la República, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, sería nombrado como Gerente para la Recuperación del Sistema de Salud. "Es un hombre honesto, comprometido y trabajador, y nos va a garantizar que en los primeros 100 días los medicamentos les lleguen a la casa a los ciudadanos", aseguró.

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La candidata añadió que el propósito de este puesto sería también garantizar que "podamos pagar la deuda y empezar a funcionar el sistema, para que en los primeros 100 días la gente tenga tratamientos, las atenciones que necesita, tenga todo lo que hoy nos está haciendo falta".

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