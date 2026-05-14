Tras reunión con el Gobierno, Fiscalía no accede a suspender órdenes de captura del Clan del Golfo

Luego de una reunión con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, la fiscal general Luz Adriana Camargo decidió que sostiene su posición de, por ahora, no suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, como lo había solicitado el presidente Gustavo Petro con el fin de avanzar en una mesa de diálogos con este grupo armado.

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La fiscal reiteró que no se contempla una suspensión de dichas órdenes antes del 25 de junio, cuando se espera que se haga la respectiva valoración de la lista de integrantes del Clan del Golfo que participarían en la negociación. Una de las conclusiones de la reunión, que duró alrededor de cinco horas, fue que en el listado no se incluirían extraditables, como es el caso de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de ese grupo ilegal que es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Así las cosas, se espera que en próximos días se adelanten más reuniones sobre este tema. Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro aseguró en consejo de ministros el pasado miércoles que autorizó a la Consejería Comisionada para la Paz para que se realice el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco "zonas de concentración" o Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el fin de avanzar en "el proceso de negociación" con estas guerrillas.



"Los procesos de negociación se mantienen por obligación en Colombia (...) Eso significa que habrá las zonas de concentración, que son la última fase de un proceso de negociación, según la ley. Pero no se puede poner en duda en función de las facultades del Presidente, que la ley de orden público determina, y que depende, según la ley, del estado de avance de un proceso de paz, que hace exclusivamente el Presidente", dijo el jefe de Estado.



La Consejería Comisionada para la Paz, por otro lado, indicó en un comunicado que "en la primera fase de implementación de las ZUT no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes, situación que será objeto de evaluación posterior por parte del Presidente de la República".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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