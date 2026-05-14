Dai Dai: así suena la canción oficial de Shakira para el Mundial 2026

Oficialmente la nueva canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA se estrena. 'Dai Da' es el nombre del nuevo tema musical anunciado por la barranquillera para este importante evento deportivo y fue lanzado en plataformas en la noche de este jueves 14 de mayo, día en el que también se confirmó que la artista se presentará junto a Madonna y BTS en el primer entretiempo musical de la final del Mundial.

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Esta será la cuarta vez que Shakira colabora musicalmente con una Copa Mundial, pero esta es la tercera vez que la colombiana hace una canción oficial para el Mundial del momento. En esta ocasión, la artista colabora con Burna Boy, compositor y productor discográfico nigeriano, para un tema que celebra la historia de la colombiana con el fútbol.



Video oficial de 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy

El video fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece junto con un grupo de bailarines, todos en sus atuendos lucen colores de las diferentes banderas de países que estarán en el Mundial. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026, lo que representa las cuatro ocasiones en las que la colombiana ha participado en estos eventos deportivos.

La relación de Shakira con los mundiales de la FIFA

Todo empezó con el Mundial Alemania 2006, en el que Shakira fue elegida por la FIFA para interpretar su gran éxito Hips don't Lie. En ese momento, la colombiana interpretó una versión diferente conocida como Bamboo junto a Wyclef Jean.



Cuatro años más tarde, nuevamente Shakira fue contactada para la final de la Copa del Mundo. Ese año, la barranquillera estuvo encargada de la canción oficial del torneo, para el cual creó el himno mundial Waka Waka; además, presentó en la clausura del evento las canciones She Wolf y Hips Don’t Lie.



Por tercera vez consecutiva, la barranquillera llegó a un mundial, esta vez el de Brasil en 2014. Shakira presentó su canción La La La en la clausura del evento, en la que se enfrentaron Alemania y Argentina en el famoso Maracaná de Río de Janeiro.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co