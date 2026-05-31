"Siempre hemos estado y vamos a seguir": Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia

A pocos minutosdel cierre de las mesas de votación en la primera vuelta presidencial de 2026, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, entregó declaraciones desde el centro comercial Unicentro, uno de los puntos de votación con mayor afluencia de ciudadanos en Bogotá.



Desde ese lugar, Oviedo se refirió al desarrollo de la jornada electoral, al balance que realiza su campaña y a las expectativas frente a los resultados. Durante su intervención, aseguró que su equipo mantiene la expectativa frente al comportamiento electoral de la capital del país y manifestó confianza en el respaldo ciudadano a la candidatura de Paloma Valencia.

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"Estamos convencidos de que Colombia escuchó lo que ha pasado en las últimas tres semanas, que se indignó de tanta payasada y de tanta campaña sucia que vimos y que está dispuesta a darnos la oportunidad de elegir un gobierno serio con gente capaz, que hace equipo y sobre todo, que trabaja porque la política deje de ser un problema en la cabeza de la gente y se vuelva una fuente de soluciones y de respuestas al país", afirmó.

"Acá nosotros siempre hemos estado y vamos a seguir"

Durante el diálogo también fue consultado sobre un eventual escenario en el que la fórmula presidencial no avanzara a una siguiente fase de la contienda electoral.



Frente a esa pregunta, Oviedo evitó referirse a escenarios específicos sobre los resultados y reiteró que las declaraciones oficiales de la campaña se entregarían posteriormente.



"Los invitamos a nuestra alocución en Compensar y a todo el espacio que vamos a tener porque esto sigue. Acá nosotros siempre hemos estado y vamos a seguir. En mi caso, yo me debo a los bogotanos y a Bogotá y aquí vamos a seguir y vamos a estar dando la cara, tomando las mejores decisiones", expresó.

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En la misma respuesta agregó que, antes del cierre de las urnas, mantiene la expectativa frente al resultado electoral. "Pero en este momento estamos convencidos de que vamos a pasar", afirmó.

Además, al ser interrogado sobre una eventual aspiración a la Alcaldía de Bogotá en el futuro, Oviedo descartó referirse a ese tema y concluyó su intervención con una reflexión sobre el escenario político posterior a la elección. "No, no estamos hablando de eso, sino que... yo les pregunto: ¿quién va a estar el lunes cuando los resultados sean adversos? Muchas gracias", concluyó.

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Balance de la jornada en Bogotá

Oviedo señaló que la información recibida desde diferentes puestos de votación en Bogotá ha mostrado una amplia participación ciudadana durante las primeras horas del día. "Lo que hemos visto en las info-mesas de votación es que todos los formularios de los jurados de votación están prácticamente en verde, es decir, que hubo una afluencia masiva de gente en Bogotá desde muy temprano", indicó.

Según explicó, tras su paso por Unicentro tenía previsto desplazarse junto con integrantes de la campaña a otros puntos de encuentro para seguir la evolución de los resultados una vez iniciara el preconteo.

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Asimismo, señaló que hacia las 6:30 de la tarde estará junto a Paloma Valencia en la sede de Compensar de la calle 68 para recibir los reportes de la jornada electoral.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co