Bernie Moreno dijo sobre la jornada electoral en Colombia "so far, so good": ¿qué quiso decir?

El senador republicano por Ohio, de origen colombiano, Bernie Moreno, calificó este sábado las presidenciales de mañana en Colombia como "elecciones cruciales", en un mensaje difundido en redes sociales. Allí añadió que "millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto".



En su publicación en X, Moreno afirmó: "Estas son, sin duda, unas elecciones cruciales (En Colombia). Las decisiones que tomen mañana tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras".

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El legislador, nacido en Bogotá y nacionalizado estadounidense, escribió además: "Mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas".



"Estas son SUS elecciones": Bernie Moreno a los colombianos

Moreno se mostró optimista al señalar que "el futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca, lleno de prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades". También subrayó la necesidad de que los comicios, marcados por episodios de violencia y amenazas contra los tres aspirantes presidenciales, se desarrollen sin interferencias.

"Estas son SUS elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas", escribió, celebrando "la fortaleza de las instituciones democráticas de Colombia".



Mensaje al Pueblo de Colombia en el Día de las Elecciones:



Mañana, mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas. Nacido en Colombia, pero sin votar… — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 31, 2026

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El senador destacó igualmente que "los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación" durante casi dos siglos. "Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo", añadió.

En semanas recientes, Moreno ha vinculado al presidente Gustavo Petro con el clima de polarización política en el país. Los colombianos acudirán este domingo a las urnas, con los últimos sondeos señalando que el candidato petrista Iván Cepeda podría imponerse frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, aunque sin superar el 50 % necesario para evitar una segunda vuelta.

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Además de su pronunciamiento a través de redes sociales, Bernie Moreno le dijo al medio Blu Radio, ante la pregunta de cómo le parecía la manera en la que se estaban llevando a cabo las elecciones, lo siguiente: "So far so good".

¿Qué es so far, so good?

La expresión en inglés "so far, so good" traducida al español quiere decir que "hasta el momento, todo va bien" o que "las cosas marchan sin problemas".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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