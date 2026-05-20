Conmovedor video: sobrina despide a Yulixa Toloza con recuerdos inéditos "Te extrañaremos siempre”

La búsqueda de Yulixa Toloza, desaparecida tras realizarse un procedimiento un centro estético en el sector de Venecia, en Bogotá, terminó de la manera más dolorosa para sus familiares y amigos. El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el kilómetro 44 de la vía que conduce de Apulo a Anapoima, en el departamento de Cundinamarca. Según informaron las autoridades, el hallazgo se produjo en una zona boscosa a un costado de la carretera, donde la densa vegetación dificultaba la visibilidad desde la vía principal.

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El operativo, liderado por unidades especializadas de la Sijín y apoyado por el uso de drones, permitió ubicar los restos que no se encontraban enterrados, sino depositados sobre el terreno. Por este caso, las autoridades han reportado la captura de cinco personas, tres de las cuales se encuentran en territorio venezolano tras cruzar la frontera por Cúcuta.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su rechazo ante los hechos, calificando el hecho como un acto criminal: “rechazamos lo que le ocurrió a Yulixa es una tragedia y estos delincuentes tienen que ser procesados, para mí son unos asesinos, lo que ocurrió eso es un asesinato”. Actualmente, Medicina Legal trabaja para determinar las causas exactas y la hora del deceso, mientras se adelantan los trámites para que los capturados respondan ante la justicia colombiana.



“El privilegio de haberte vivido”: el emotivo homenaje de su sobrina

En medio del luto nacional que ha provocado esta hecho, un video compartido en redes sociales por Itala Aguayo, sobrina de Yulixa, se ha convertido en el símbolo del dolor de una familia que hoy exige justicia. Las imágenes son un tributo lleno de sentimiento, muestran momentos íntimos y cotidianos de la vida de Toloza, alejados de la tragedia que rodeó su desaparición.

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El video inicia con una frase que ha conmovido a miles de usuarios: “Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”. A través de una recopilación de fotografías y clips de reuniones familiares, cumpleaños, paseos y abrazos, se reconstruye la historia de una mujer que llegó a dicha familia a los dos años de edad y creció como una "hermana de la vida" para sus seres queridos.

El video destaca el rol de Yulixa como tía, describiéndola como la persona más positiva y trabajadora que conocieron. Según el mensaje que acompaña las imágenes, Yulixa luchó con pasión por sus sueños, logrando establecer su propio salón de belleza y tomando la decisión de quedarse en Bogotá pese a que muchos de sus seres queridos se fueron a otros lugares. El sentido homenaje cierra con una promesa de amor eterno por parte de Itala Aguayo: “Te extrañaremos siempre tía ♡”.

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Las imágenes inéditas han conmovido a miles de personas en redes sociales quienes han expresado su repudio a este hecho en los comentarios. El video ya acumula más de un millón de reproducciones solo en Instagram.

Yulixa Toloza: el recuerdo de una mujer alegre y luchadora

No solo su familia ha alzado la voz para recordar quién era Yulixa Toloza. Sus amigas cercanas, quienes estuvieron presentes durante los angustiantes días de búsqueda y fueron las primeras en alertar a las autoridades, compartieron testimonios sobre su personalidad.

Para ellas, Yulixa era sinónimo de alegría y energía. Una de ella recordó con nostalgia su disposición para ayudar siempre a los demás y su amor por su profesión de estilista: “Me queda la risa, sus gritos así alocados, del 'mamita, venga yo le arreglo ese cabello rapidito'”, dijo Ángela Escobar en Noticias Caracol.

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Otras amigas recordaron momentos significativos de su vida, como el instante en que adquirió su peluquería o el apoyo incondicional que brindó durante el nacimiento de sus hijos. "La voy a recordar por todo lo bonito que hizo por mí y por mis hijas", afirmó Yuri Mora.

Mientras la comunidad de Apulo prepara una velatón en su honor, sus seres queridos aseguran que su legado de alegría permanecerá en sus corazones. El cuerpo sin vida de Yulixa Toloza permanece en las instalaciones de Medicina Legal, quienes adelantarán técnicas forenses para establecer las causas, pero además también determinar la hora exacta de la muerte.