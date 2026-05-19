¿De dónde se sacarían recursos para recuperar el sistema de salud en Colombia? Esto dicen candidatos

El sistema de salud colombiano se encuentra en una coyuntura financiera crítica, con deudas acumuladas que ascienden a miles de millones de pesos y la necesidad urgente de recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para garantizar la sostenibilidad hacia el año 2027. En el debate Colombia Decide su Salud, de Noticias Caracol, los candidatos Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, contaron de dónde sacarían los recursos para recuperar el sistema de salud.



¿De dónde sacará el dinero para recuperar el sistema de salud en Colombia?

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Claudia López: "108 billones de pesos al año se invierten en el sector salud de Colombia. Pero mientras haya este desmadre de corrupción que ha disparado este gobierno, que robó a los maestros, que robó a los pacientes. Mientras haya ánimo de lucro, mientras aquí se permita que las EPS hagan ánimo de lucro, es decir, se ganen la plata de la salud para sus bolsillos y no para cuidar a la gente, y que en el sector público haya corrupción, no hay plata que alcance. Yo creo que aquí tenemos que tener primero un gobierno sin corrupción". (...) Yo voy a poner un sistema que tenga un fondo de rescate urgente. Estimamos, para arrancar, 10 billones de pesos para empezar a darle irrigación al sistema. Pero auditoría, control absoluto, cero corrupción para que esos 108 billones de pesos no se pierdan. Tenemos que hacer un censo, un cálculo para actualizar la UPC, que es el valor que le pagamos al año por cada persona que va a ser cuidada en Colombia en su salud, a la EPS, que le va a prestar sus servicios o que los va a contratar. Para poder actualizar cuánto le damos al año, tenemos que saber cuántos somos, qué edad tenemos, de qué nos vamos a enfermar".

Roy Barreras: "Lo que hay que hacer primero es una auditoría técnica para ver el monto real de la deuda. Porque cada quien cobra lo que le da la gana y una vez que tengamos una cuenta única, una cifra única, podemos titularizar la deuda con bonos del Estado y garantizar que esa titularización haga pagar. (...) Claro que hay que hacer con seriedad una reforma tributaria, ese es otro asunto, pero la prioridad es la salud de los colombianos. Un Estado solo sirve si te protege la vida, y es que no te maten por la inseguridad, y que no te dejen morir porque no funciona el sistema de salud".



Sergio Fajardo: "En una respuesta anterior hablé de una línea especial del Fondo Monetario Internacional. Colombia la tenía, de hecho, fue muy útil durante el COVID porque se necesitaban recursos frescos para poder atender emergencias. Esa la perdimos porque el Fondo Monetario Internacional perdió confianza en este gobierno por la manera en cómo ha manejado la deuda, por la falta de claridad, por la inseguridad jurídica. Nuestro reto es en Colombia plantear una reforma tributaria donde nosotros le vamos a poner de frente a Colombia. Yo puedo decir que bajar impuestos y todo eso es muy bonito, suena elegante, pero no es cierto. Nosotros tenemos que poner de frente las necesidades de la fuerza pública, las necesidades del sistema de la salud, las necesidades del tema energético, que Colombia está atravesando una crisis muy seria, las necesidades asociadas con la crisis fiscal que tiene nuestro país y nos vamos a sentar, les clarificamos las cuentas, les aseguramos que no nos robamos un peso con el sistema anticorrupción que yo voy a liderar".



Paloma Valencia: "No basta simplemente recalcular lo que se paga por cada colombiano. Pero el tema es que los hospitales están completamente desabastecidos. Si usted les mete un peso, ahorita no va a poder comprar lo que necesita porque le toca hasta pagar los sueldos. Por eso sí hay que dar una solución inmediata hacia atrás, como la hemos pensado nosotros con los estados financieros de las EPS. Ahí podemos iniciar un primer desembolso que le permita al sistema oxigenarse nuevamente con unos recursos que tienen que ir una parte en títulos, una parte en plata para que podamos volverlo a poner a rodar. Es un paciente desangrado. Hay que ponerle los recursos".

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL