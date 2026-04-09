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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / "Vamos a inscribir un comité que sea protector de la Constitución del 91": Sergio Fajardo

"Vamos a inscribir un comité que sea protector de la Constitución del 91": Sergio Fajardo

El candidato, junto con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, presentó en entrevista con Noticias Caracol sus principales propuestas. Aseguró que la polarización está "debilitando la Constitución".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Sergio Fajardo tiene como símbolo una escoba para "barrer la corrupción".
Sergio Fajardo tiene como símbolo una escoba para "barrer la corrupción".
Campaña Sergio Fajardo

A menos de dos meses para que los colombianos asistan a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, Noticias Caracol ha estado llevando a cabo una serie de entrevistas con los candidatos para que den a conocer sus propuestas y visión de país. Este jueves el turno fue para Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla, quienes hablaron sobre la lucha contra la corrupción, la seguridad territorial y el fortalecimiento del sistema educativo.

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Fajardo utiliza una escoba como representación de su principal eje de trabajo, afirmando que "hay que barrer los corruptos de Colombia". Para ejecutar esta tarea, propone la creación de una "Agencia Nacional contra la corrupción", la cual sería presidida por él mismo. "Es mi responsabilidad como presidente entregarle al país la rendición de cuentas cada 3 meses para decirle en qué estamos y cómo estamos luchando. Todas las instituciones del Estado que tienen que ver de una manera u otra", dijo.

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También hizo énfasis en que uno de los retos políticos es acabar con la polarización, que, según él, está "debilitando la Constitución creada en 1991. "No podemos permitir que toda esta polarización nos esté llevando a una cosa que a mí me parece equivocada, y es que nosotros estemos debilitando la Constitución del 91. Hoy estamos radicando un documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que vamos a inscribir un comité que sea el protector de esa Constitución. Les vamos a preguntar a los colombianos", afirmó.

El candidato, además, resaltó el trabajo de la JEP y habló sobre cómo atendería a las víctimas del conflicto. "Nosotros representamos una política diferente. Yo estoy aquí sentado como expresión de una política cívica ciudadana que ha estado en este país activa durante 26 años. Hemos demostrado cómo se construye. Cuando hemos hablado de atender a las víctimas, hemos demostrado cómo se atienden las víctimas. Estoy hablando de la experiencia personal como alcalde, como gobernador en una ciudad y un departamento (Antioquia) que ha visto, junto con el Valle del Cauca, parte de las expresiones más violentas de nuestra sociedad".

En cuanto a sus propuestas de seguridad y control territorial, Fajardo planteó la necesidad de recuperar la presencia del Estado en regiones críticas mediante intervenciones específicas. El candidato anunció que, si llega a la Casa de Nariño, prevé "arrancar con tres planes especiales: plan Catatumbo... plan Chocó... y el Departamento del Cauca". Su estrategia de seguridad se fundamenta en la recuperación de territorios a través de la fuerza legítima. "Nosotros tenemos que llegar con la fuerza pública a ocupar el territorio", sostuvo el candidato, añadiendo que uno de sus retos principales es "fortalecer la fuerza pública".

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Por su parte, Edna Bonilla expuso los pilares educativos de la campaña, destacando la importancia de la "educación inicial: prejardín, jardín, transición para todos los niños". Según la fórmula vicepresidencial, nivelar las condiciones de aprendizaje desde la infancia sería una prioridad en un eventual gobierno de Fajardo, ya que actualmente muchos niños entran al sistema educativo con déficit.

Otras líneas de acción en este sector incluyen el compromiso de "trabajar con los maestros y con las maestras para que sus condiciones sean dignas" y la generación de "oportunidades para los jóvenes" para que puedan cursar los estudios de su elección conforme a las necesidades del mercado.

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LAURA VALENTINA MERCADO
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