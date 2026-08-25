Ellos serán los magistrados que conformarán el CNE para el período 2026-2030

El Congreso de la República decidió por votación quiénes serán los nueve magistrados que asumirán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período 2026-2030. La cuota de los togados queda marcada por una mayoría que viene de partidos de centro derecha. Estaba previsto que para el 25 de agosto se decidieran los nombres de quienes ocuparían el cargo del organismo autónomo. La elección se realizó de manera conjunta entre Cámara de Representantes y Senado.

Los nombres de los magistrados del CNE

Ante el Congreso se radicaron tres planchas de votación nominal donde figuraban partidos como el Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional, Centro Democrático, Mira, Cambio Radical, Pacto Histórico, entre otros. Solo nueve de 28 quedaron elegidos por los congresistas para ocupar las magistraturas en los próximos cuatro años, durante la administración de Abelardo de la Espriella. Así quedaron:

Plancha 1:



Nubia Estela Martínez – Centro Democrático y Mira.

Silvio Carrasquilla – Partido Liberal.

Juan Carlos Wilss – Partido Conservador.

Juan Felipe Lemus – Partido de La U.

José Antonio Parra – Salvación Nacional.

Plinio Alarcón – Mira.

Plancha 2:



Cielo Rusinque - Pacto Histórico y ex superintendente de la SIC.

Ana Bautista - Pacto Histórico.

Plancha 3:



Luis Pérez - Cambio Radical - Bloque Verde y Partido Demócrata

La primera lista obtuvo 169 votos y logró posicionar a gran parte de los magistrados. Por su parte, la lista del Pacto Histórico, En Marcha y Aico se llevó 77 votos y puso dos magistradas en el Consejo. La última lista tuvo 28 votos que vinieron de Cambio Radical y algunos de Alianza Verde.



¿Por qué es importante el CNE y la elección de los nueve magistrados?

El Consejo Nacional Electoral destaca por ser una de las principales autoridades en el país que se encargan de vigilar y controlar el sistema electoral. Los nueve magistrados son la imagen de un sistema de representación proporcional, que son escogidos a partir del sistema de la cifra repartidora.

María Paula Rodríguez Rozo

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