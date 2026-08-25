Explosión en Kennedy causa estragos en varias viviendas: autoridades investigan el hecho

Un fuerte estruendo interrumpió el silencio tranquilo de la madrugada en el sur de Bogotá. Los habitantes del barrio El Amparo (localidad de Kennedy) despertaron abruptamente entre el temor y la confusión de lo ocurrido en horas de la mañana de este 25 de agosto. Fue grande la sorpresa para muchos cuando se percataron de los daños que dejó aquel ruido en sus hogares. Vidrios rotos, miedo y la pregunta al aire: ¿quién podía estar detrás de esto y por qué?

El gran susto y los estragos fueron por cuenta de un artefacto explosivo instalado en el sector. Las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas, pero sí daños en varios inmuebles. Casas con vidrios rotos y ventanales parcialmente desprendidos hacen parte del escenario del sector más perjudicado por la onda explosiva. De acuerdo con Citytv, se registraron afectaciones en seis casas. En contexto, el barrio El Amparo colinda con sectores residenciales y comerciales y está cerca de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Primero de Mayo.

El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de la Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló el hecho en su momento y dijo que el elemento es desconocido. Al lugar llegó el Cuerpo Técnico para verificar qué artefacto causó la explosión, verificar si hay pistas de quién pudo instalarlo y el motivo detrás de este hecho, entre otros datos que las autoridades buscan compilar para investigar el caso. La Policía Judicial adelantó entrevistas con residentes, comerciantes y posibles testigos para establecer si el artefacto fue instalado o lanzado, así como determinar los autores de este hecho delictivo.



#BOGOTÁ. Un ataque con explosivos en la madrugada de este 25 de agosto sacudió al b/El Amparo, loc/Kennedy. El hecho dejó al menos cinco viviendas dañadas, pero afortunadamente no se reportan víctimas ni heridos. Las autoridades ya investigan lo sucedido. pic.twitter.com/jChgJNX7x8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 25, 2026

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Los vecinos manifestaron preocupación por lo sucedido y piden a las autoridades que esclarezcan el hecho y puedan identificar pronto a los responsables en el marco de la investigación. Entretanto, el miedo y la prevención se quedan en El Amparo, con los vidrios de las viviendas que quedaron destruidos.

María Paula Rodríguez Rozo

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