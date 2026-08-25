Lotería del Huila: resultados oficiales del sorteo de este martes 25 de agosto

La mesa directiva de la Lotería del Huila y las autoridades de control se alistan para realizar el sorteo oficial. La asignación del billete afortunado se detalla a continuación:

Premio Mayor ($2.000 Millones):

Serie:

(El cuadro directivo publicará la combinación oficial a partir de las 11:00 p.m. Tan pronto se expida el acta de sorteo, actualizaremos esta sección).



¿Cómo se distribuye el plan de premios?

El esquema comercial de la Lotería del Huila está respaldado por la resolución vigente de la Empresa Departamental de Juegos de Suerte y Azar. Su portafolio abarca una bolsa global millonaria que no solo busca premiar al boleto principal, sino generar múltiples oportunidades de cobro en distintas categorías.



Premio Mayor $2.000'000.000 al billete completo acertado con serie. Seco Principal Un acumulado de hasta $120'000.000. Secos Intermedios Múltiples extracciones de $90'000.000, $60'000.000 y $45'000.000. Secos Menores Escala de incentivos de $24'000.000 y $21'000.000 para diversificar aciertos. Aproximaciones Pagos especiales por coincidencia de 3, 2 o 1 cifra (con o sin serie).

Mecánica del juego, costos y horarios

Para participar en el sorteo semanal se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones operativas:

Costo de Apuesta: El billete completo —compuesto por tres fracciones— se comercializa por un valor de $12.000 COP . Si prefiere una apuesta menor, puede adquirir una sola fracción por $4.000 COP .

El billete completo —compuesto por tres fracciones— se comercializa por un valor de . Si prefiere una apuesta menor, puede adquirir una sola fracción por . Combinación Requerida: Cada apuesta consta de 4 dígitos principales (0000 al 9999) acompañados de una serie de 3 dígitos.

Cada apuesta consta de 4 dígitos principales (0000 al 9999) acompañados de una serie de 3 dígitos. Horario de Transmisión: El sorteo se ejecuta en vivo cada martes regular a las 11:00 p.m. Se emite a través de las plataformas digitales oficiales de la entidad y el canal de televisión regional.

Ruta legal para la reclamación del dinero

Si su combinación resulta elegida en el acta del sorteo, la normatividad colombiana (Ley 1393) establece una serie de pasos formales para efectivizar el cobro del dinero de forma segura:



Validación del Boleto: Verifique la integridad física del billete. No debe presentar tachaduras, humedad severa ni enmendaduras. Reclamación de Menor Cuantía: Si el monto obtenido corresponde a aproximaciones o incentivos menores, puede efectuar el cobro en las agencias distribuidoras autorizadas o directo con su lotero. Trámite de Gran Cuantía (Premios Secos y Mayor): Deberá acudir a la sede de la entidad en la ciudad de Neiva (o gestionar ante su distribuidor de zona) aportando: Billete o fracción original diligenciado en el reverso con sus datos personales.

Fotocopia clara de la Cédula de Ciudadanía.

Certificación bancaria reciente a nombre del titular.

Registro Único Tributario (RUT) actualizado expedido por la DIAN. Descuentos Tributarios: Recuerde que todo premio que supere el tope de 48 UVT está sujeto a la retención en la fuente por Ganancia Ocasional, equivalente a un desmonte legal del 20% sobre el valor bruto obtenido. Término de Caducidad: El derecho al cobro prescribe exactamente a los 365 días calendario a partir de la fecha de ejecución de este sorteo. Vencido el plazo, los fondos no reclamados pasan a transferencias del sector salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.