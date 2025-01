Embajador de Colombia en EE. UU. por trinos de Petro y Trump: “Estaba dormido, no sé qué sucedió”

La crisis diplomática entre Colombia y EE. UU. prendió las alarmas en el país este domingo por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, en las que negó el ingreso al territorio de los vuelos militares estadounidenses que transportaban a colombianos deportados de Estados Unidos.

La noche y madrugada fueron decisivas para las relaciones diplomáticas de ambos países; y pasadas las 3:00 a.m., el gobierno deGustavo Petro informó que “el impasse fue superado”, refiriéndose a que la crisis con EE. UU. se había resuelto.

En diálogo con Noticias Caracol, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, explicó cómo se llegó a un consenso entre los dos países y cómo actuó desde su rol como embajador en medio de esta crisis.

Daniel García-Peña indicó que “fue un día largo, una jornada muy intensa desde temprano. Hubo una comunicación directa con la Casa Blanca, concretamente con el doctor Mauricio Claver-Carone, que es el enviado especial del presidente Trump para América Latina y que fue la persona que el presidente Trump designó para esta labor. Con él y con el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvimos durante todo el día trabajando, también con la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá, con la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en Washington; es decir, hicimos un trabajo intenso. Yo estuve aquí en Bogotá con el canciller Luis Gilberto Murillo, con la canciller entrante Laura Sarabia, con Jorge Rojas, el vicecanciller, y, obviamente, todo el día estuvimos en contacto con el presidente Petro. Aquí ganó la diplomacia”.

¿Cuál gobierno aceptó las condiciones del otro?

Aunque la Casa Blanca emitió un comunicado en el que aseguró que el gobierno de Gustavo Petro “está de acuerdo con todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos". El embajador García-Peña manifestó que fue al revés y el gobierno de Trump “terminó aceptando la posición de Colombia”.

“Estados Unidos terminó aceptando la posición colombiana de que estamos dispuestos a recibir a nuestros connacionales, pero siempre bajo condiciones de dignidad, de respeto de los derechos y, por lo tanto, yo creo que aquí hubo un gana-gana. El gobierno de Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles y Colombia logró también que Estados Unidos respetara que el trato que se le debe dar a los connacionales sea digno siguiendo los protocolos que se establecieron", acotó el funcionario.

"Estaba dormido": embajador de Colombia en EE. UU.

El embajador también se refirió al momento en el que inició la crisis entre ambos países y cuando fue resuelta en la madrugada de este lunes.

“Yo estaba dormido; creo que muchos no sabemos muy bien qué sucedió. Lo cierto es que el presidente (Gustavo Petro) estaba reiterando una preocupación, que había expresado antes y seguramente lo va a seguir expresando a partir de hoy, y seguirá insistiendo en que la dignidad y el buen trato de los connacionales se respete. Pero ya los pormenores de qué es lo que sucedió a las tres de la mañana, la verdad, no tengo ni idea. No me atrevo a especular, pero creo que, más allá de lo que pudo haber sucedido en ese momento, lo importante es lo que sucedió a lo largo del día y lo que sucedió al final de la noche cuando finalmente llegamos al acuerdo y superamos este impasse”, puntualizó García-Peña.

Vea la entrevista completa del embajador de Colombia en Estados Unidos, aquí.