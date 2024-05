🔴 EN VIVO: Audiencia contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos

Vea EN VIVO la audiencia contra el expresidente 脕lvaro Uribe por presunta manipulaci贸n de testigos. En la sesi贸n de este viernes, la juez definir铆a si declara nulo el proceso contra el exsenador y si se reconoce a las v铆ctimas que se han presentado antes del juicio.

Durante la primera audiencia, realizada el pasado 17 de mayo, el fiscal Gilberto Villarreal dijo que no har铆a adiciones ni modificaciones al escrito de acusaci贸n contra Uribe.

Por su parte, el abogado Jaime Granados, defensor de 脕lvaro Uribe, pidi贸 la nulidad del proceso, argumentando que la indagatoria contra el exmandatario no puede tenerse en cuenta como una imputaci贸n de cargos.

Uribe antes del juicio

鈥淧arece que las garant铆as no se aplican para m铆鈥, dijo el exmandatario poco antes de que iniciara el juicio en su contra.

As铆 mismo, manifest贸: "No he sido peligro para la sociedad, no he eludido la justicia ni la he entorpecido. Me gradu茅 en la Universidad de Antioquia con un profundo respeto a los jueces, a la justicia, a su independencia. Tanto que en mi carrera p煤blica no interced铆 para tener recomendados en instancias judiciales. He manifestado cr铆ticas puntuales a miembros de la justicia, y sobre hechos concretos".

