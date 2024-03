"Esta reforma a la salud generó la división del país": senadora Norma Hurtado

Lareforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro agoniza en el Congreso,luego de que 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaran el 12 de marzo una ponencia para archivar el proyecto y que, pese a ello, el mandatario asegurara que no la retirará.



La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y última congresista en adherirse a la ponencia para archivar la iniciativa gubernamental, argumentó que tomó esa decisión porque considera que la reforma a la salud no hará que el sistema mejore.

"Hoy considero que lo mejor es archivar esta reforma, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país", expresó la congresista en la red social X.

Para que la reforma a la salud se hunda definitivamente, 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima deben votar a favor de la iniciativa que archiva el proyecto cuando la presidenta de esta, la senadora Martha Peralta, del oficialista Pacto Histórico, cite a la votación.

"Abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa (tanto) para los que presentaron (la propuesta de) archivo como (para) los que hoy no se han manifestado sobre cuál sería su opinión de la reforma. De ahí, esa (propuesta vamos a) presentarla en la Comisión. Pero no está hundida la reforma hasta que no demos el debate en la Comisión Séptima", afirmó Peralta a periodistas.



La senadora Norma Hurtado recalcó que esta reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro "generó el rompimiento de la coalición" y "la división del país".



"Como colombiana, como política y como mujer veía que la reforma de la salud era la reforma más bella, la de la reconciliación, la del gran acuerdo nacional. Pero esta reforma a la salud generó el rompimiento de la coalición, la salida de los ministros, últimamente la salida del director nacional de Planeación, la división del país. Pero hay alguien que no quiere entender que este articulado no solamente genera esta división, sino preocupación, incertidumbre a los pacientes, a los usuarios, a la red pública, a la red privada que se siente amenazada y marchita", enfatizó.

La senadora Norma Hurtado también dijo que está dispuesta a presentar las facturas de quienes financiaron su campaña, precisamente para decir que no tiene intereses de representantes de la salud.