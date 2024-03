Nadia Blel, senadora que pide archivar reforma a la salud: “No es la que quieren los colombianos”

Ocho de los catorce congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia para archivar la reforma a la salud. Nadia Blel, del Partido Conservador y una de las parlamentarias que apoya la iniciativa, habló con Noticias Caracol sobre las razones para hacer esta solicitud, afirmando que “si en verdad el interés fuera defender la salud de los colombianos, yo creo que por parte del Gobierno nacional, por parte del equipo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, desde hace rato se hubiera hecho un diálogo abierto”.



La senadora precisó que con sus colegas “concluimos que esta no es la reforma que en realidad garantice el derecho a la salud, un derecho real y efectivo para los colombianos por diferentes razones. Primero, porque fragmenta los servicios. Esta reforma del Gobierno nacional crea nuevos actores. Lo que ocurre con esto es que nuestros usuarios, los pacientes, van a tener muchas dificultades para poder circular dentro del sistema de salud. Estamos hablando de que en la reforma del gobierno se plantean crear 8.300 nuevos actores. Quienes van a padecer esta fragmentación de los servicios son especialmente los usuarios”.

“Segundo, es una reforma que no tiene aval fiscal. Hoy en día no conocemos cuánto vale esta reforma del gobierno. Yo creo que todos coincidimos en que es importante implementar medidas para prevención, fortalecer la atención primaria en salud, pero si no sabemos cuánto vale, si no sabemos si tenemos esos recursos garantizados, pues quienes van a padecer son los usuarios, somos todos los pacientes, porque solamente nos están llenando de falsas expectativas y queda simplemente en eso, en buenas intenciones”, agregó.



La senadora Nadia Blel también llamó la atención sobre los pacientes con enfermedades huérfanas. La reforma a la salud, “en el artículo 22, contempla que para el tema de enfermedades huérfanas tendrá un plazo de dos años, de 24 meses. Imagínense los pacientes de enfermedades huérfanas que requieren atención especializada inmediata, esperar una reglamentación de dos años”.

Reiteró que “esta reforma del gobierno no resuelve los problemas actuales del sistema de salud. Por eso nosotros hemos solicitado y hemos hecho un llamado desde que iniciamos las sesiones del Congreso, que nos sentemos los diferentes actores, que escuchemos a los diferentes actores, que nos acompañe el ministro de Salud porque esta reforma vale plata, pero sobre todo hoy nuestro sistema de salud tiene problemas económicos, de financiamientos serios y es necesario resolverlos en este momento, esto es lo urgente. Si no resolvemos esto no va a haber sistema que reformar”.

¿Esas ocho firmas están garantizadas hasta el último día?

“Yo confío que sí. Esta es la reforma más importante porque estamos hablando del sistema de salud. Aquí lo que está en riesgo es la vida de los colombianos. Yo no creo que ninguno de mis compañeros vaya a poner en riesgo precisamente la salud, pero sobre todo la vida de los colombianos. Esta reforma no admite improvisaciones y por lo tanto tiene que hacerse de manera seria, de manera responsable, de manera técnica. Esta no es la reforma que quieren los colombianos, pero eso no significa que juntos podamos ir construyendo un camino para que modifiquemos eso más adelante, que los colombianos sí necesitan para tener esa salud asequible y real que tanto necesitan”, manifestó.

Insistió en que “es importante resolver lo urgente: el tema del financiamiento del sistema actual, escuchar a los actores, escuchar a los hospitales, todavía se les deben muchísimos recursos de EPS liquidadas. ¿Cómo vamos a plantear una reforma tan ambiciosa si ni siquiera hemos resuelto lo que está hoy, el problema real que tenemos hoy? Por eso, desde la Comisión Séptima siempre hemos insistido en que se haga una mesa técnica permanente con el equipo del Ministerio de Hacienda, con los diferentes actores, con los prestadores, con las EPS, para que resolvamos lo inminente, porque si no resolvemos el problema ahora no habrá sistema que cambiar”.

Para Blel, “si en verdad el interés fuera defender la salud de los colombianos, yo creo que por parte del Gobierno nacional, por parte del equipo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, desde hace rato se hubiera hecho un diálogo abierto, un diálogo respetuoso, un diálogo técnico”.

Aseguró, además, que “nuestro sistema tiene cosas buenas, pero hay otras que podemos mejorar, y si en verdad la intención es mejorar y proteger la salud de los colombianos, lo hacemos desde ahora, con consenso y con diálogo”.