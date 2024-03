Exministro de Justicia cuestiona constituyente propuesta por Petro: “No es soplar y hacer botellas”

Exfuncionarios de la Corte Constitucional, juristas, expertos en esta área y analistas políticos se pronunciaron frente a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro.



¿Qué dicen al respecto?

Manifiestan que no ven como indispensable la implementación de una constituyente en medio del panorama de las reformas sociales ante el Congreso de la República. Asimismo, señalan que no se puede olvidar la figura del Legislativo en medio de la aprobación o no del órgano de poder soberano.

Otro punto importante que mencionan es que no es un proceso fácil ni rápido y que este podría generar un desgaste político.

“La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno es perfectamente viable a la luz de la Constitución, aunque en este momento no es estrictamente indispensable. Requiere, eso sí, un temario, una ley expedida por el Congreso con mayoría calificada y necesita un control previo por parte de la Corte Constitucional”, señaló José Gregorio Hernández, expresidente del alto tribunal.

Por otro lado, para Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, la propuesta del presidente Petro “no es como soplar y hacer botellas. Una Asamblea Constituyente requiere pasar siempre por el Congreso y si no tiene las mayorías para una reforma a la salud, menos para tramitar una ley de ese tipo”.



Asimismo, agregó: "Me parece que esto es una de las tantas ideas que suelta el presidente, pero de cuya ejecución no se ocupa”.

Entretanto, para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, la iniciativa “se da en una coyuntura muy difícil donde no tiene las mayorías del Congreso”.

En Sala de Prensa de Noticias Caracol, analistas políticos manifestaron que esto puede ser tal vez un reflejo de la percepción que tiene el Gobierno nacional con respecto a su plan de desarrollo y cómo se ha implementado en estos meses.

Adicionalmente, señalan que en vez de abrir la puerta a una constituyente se puede abrir incluso la puerta a una caja de Pandora.

“Yo creo que el presidente está admitiendo abiertamente que su gobierno falló y está fallando. Eso es lo que le debe preocupar al presidente de la República, porque el jefe de Estado tiene que ver cómo con la Constitución persuade a los colombianos para sacar adelante sus reformas”, señaló Pedro Viveros, analista político.

Por otro lado, Gabriel Cifuentes, también experto en materia política, dijo que “el presidente Gustavo Petro no puede en una plaza pública simplemente convocar una constituyente y pretender que esa se dé. Tiene que surtir un proceso”.