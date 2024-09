Federico Gutiérrez a Daniel Quintero: “Nada más peligroso que un bobo con iniciativa”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero señaló desde sus redes sociales que el helicóptero de la Alcaldía le había dado ocho vueltas a su casa. El alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la denuncia y dijo que “nada más peligroso que un bobo con iniciativa”.

>>> Vea más: Alcalde Federico Gutiérrez dice que le redujeron esquema de seguridad: “El país al revés”

Quintero sostuvo en el video que compartió en X que “no les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la Alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana, descarados”.

Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima. pic.twitter.com/kn6uF62ryz — Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 21, 2024

"De pronto creyó que lo iban a coger": Federico Gutiérrez

Ante las afirmaciones de Daniel Quinteto, el alcalde Federico Gutiérrez mencionó en Blu Radio que “mi mamá toda la vida me dijo que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. Lo primero que hay que decir es que el país no entiende y la ciudad no entiende es cómo ese tipo todavía sigue libre, después de que robó a Medellín”.

Publicidad

Federico Gutiérrez aseguró que el video de Quintero “solo es un distractor por todos los procesos que tiene encima por corrupción y de todos los testigos que hemos aportado desde el Distrito”.

Además, el alcalde de Medellín sostuvo que la gente de Quintero “ya está buscando principios de oportunidad desesperada porque ya saben que están cogidos y ahora salen con una bobada de estas. No vale la pena responderles personalmente a estas personas”.

Publicidad

Fico Gutiérrez manifestó que Daniel Quintero “de pronto creyó que ya lo iban a coger, pero yo creo que ni el helicóptero le mandarían”.

Petro entra a la polémica entre Gutiérrez y Daniel Quintero

El presidente Gustavo Petro se refirió a la presencia del helicóptero en la casa de Daniel Quintero y dijo que “esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo y es un delito”.

El jefe de Estado agregó: “¿No han aprendido de nuestro Gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero volvieran a gobernar?”.

Ante estas afirmaciones, Federico Gutiérrez manifestó que “yo le recomiendo al presidente Petro que no haga el ridículo. Ese es un helicóptero de la Policía Nacional y él como presidente es el máximo jefe de la Policía. Los alcaldes, por más que tengamos funciones de Policía, no somos los jefes absolutos”.

Publicidad

Por último, Gutiérrez puntualizó que “entiendo la alianza que él (Petro) tiene con el que se robó a Medellín. Qué bueno que ese llamado que le hace a la Fiscalía General de la Nación para investigar ese supuesto hecho de persecución, lo haga para que se investigue los hechos de corrupción que dejaron en la ciudad sus amigos. Las pruebas son contundentes”.

>>> Le puede interesar: "Que el Gobierno nacional adquiera el 100% de las acciones": Federico Gutiérrez sobre EPM