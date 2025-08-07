Nuevo mensaje de la esposa de Miguel Uribe tras dos meses del atentado en contra del senador

En la mañana de este jueves, 7 de agosto de 2025, María Claudia Tarazona, esposa Miguel Uribe Turbay, publicó un nuevo mensaje tras dos meses del atentado en contra del senador, quien se encuentra luchando por su vida en la Fundación Santa Fe tras sufrir un ataque en su contra el pasado 7 de junio.

A través de sus redes sociales, la esposa del senador publicó una fotografía de ella besando la mejilla del precandidato presidencial y en su mensaje dice que “ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más”.

Agregó Tarazona a su esposo lo siguiente: “Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí. Permíteselo, Dios”.

¿En qué va el caso Miguel Uribe?

Las autoridades colombianas han capturado a seis personas por su presunta participación en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá. El ataque, que dejó al senador herido, fue ejecutado por un menor de edad de 15 años, identificado como alias "Tianz", quien disparó con una pistola Glock 9 milímetros. El joven fue capturado minutos después del atentado y aceptó los cargos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Su condena será leída el 27 de agosto.

Entre los capturados se encuentra Katerine Andrea Martínez, alias "Gabriela", quien habría entregado el arma al menor y supervisó la operación en el lugar. También fue detenido Carlos Eduardo Mora González, quien sería conductor del vehículo que transportó al sicario antes y después del ataque. Ambos enfrentan cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades delictivas. Las autoridades han señalado que el atentado fue planeado con precisión, asignando roles específicos a cada integrante de la estructura criminal.

Otro de los implicados es William Fernando González Cruz, alias "El Hermano", quien habría participado en la selección del menor y facilitó su huida en otro vehículo. También fue capturado Elder José Arteaga, alias "El Costeño", considerado el coordinador del atentado. Arteaga habría contratado a los demás implicados y dado la orden directa al menor de disparar. Su captura fue clave para avanzar en la identificación de los autores intelectuales del crimen, que podrían tener vínculos con grupos armados ilegales.

Finalmente, Cristian Camilo González Ardila, quien debía recoger al menor en una motocicleta tras el atentado, se entregó voluntariamente a las autoridades. Aunque no logró cumplir su cometido, fue enviado a prisión preventiva. La Fiscalía continúa investigando posibles conexiones con estructuras como la Segunda Marquetalia, y no se descartan nuevas capturas.

