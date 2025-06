Francia Márquez sobre audios de Leyva: "No existe posibilidad de que me preste para conspiraciones"

La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a los audios revelado por El País de Españaen los que se escucha al excanciller Álvaro Leyva hablando de un supuesto plan para hacer caer al presidente Gustavo Petro, y que en su lugar quedara Márquez en el poder. El exfuncionario habría pedido ayuda al gobierno de Estados Unidos.

"Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo (...) No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados", escribió la vicepresidenta en un comunicado.

Según El País, Leyva habría intentado acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., con la intención de que ayudara a ejercer 'una presión internacional' que culminara con la salida del poder del presidente Petro. “Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante", contó uno de los testigos al medio mencionado.



"Respeto profundamente el orden constitucional": Francia Márquez

En el comunicado, Márquez reiteró que tiene "la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme". Agregó que respeta "profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación".

Dijo que el 7 de agosto de 2022, cuando tomó posesión del cargo, hizo "un juramento solemne ante el Pueblo colombiano" de defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia. "Mi carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia, y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura", afirmó.



Esto decían los audios de Leyva



El excanciller de 82 años habría dicho ante los líderes republicanos que Petro es un hombre "errático" con "problemas" con sustancias psicoactivas, lo que también ha mencionado en cartas que ha publicado en sus redes sociales. "Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, dice.

Las grabaciones, de acuerdo con El País, han estado en manos del servicio secreto colombiano. El presidente Petro las habría escuchado en su despacho, por lo que después acusó a Leyva de tratar de perpetrar un golpe de Estado en su contra. Por esta razón, aparentemente, el excanciller se fue a Madrid por motivos de seguridad.



Reacciones a audios de Leyva

Varios políticos han reaccionado a la noticia. La precandidata Vicky Dávila, quien es nombrada dentro del plan de Leyva como una "interlocutora", indicó: "No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta “interlocutora válida”, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos".

El expresidente Álvaro Uribe también rechazó el hecho y defendió a Miguel Uribe, quien también fue nombrado por Leyva. "Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leyva aclare".

El ministro Armando Benedetti, por su parte, dijo en Noticias Caracol mencionó que el hecho es "bastante grave" y añadió: "Es una hipótesis lo que voy a decir, pero entonces todo lo que ha venido pasando con Miguel, con los escritos, con las circunstancias de orden público, en Cauca, en Valle del Cauca, ¿está relacionado? Todo parece una conspiración para desestabilizar al Gobierno".

