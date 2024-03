Fuerte reclamo de mandatarias locales a Petro: “La gente tiene miedo, volvieron los retenes"

En la tercera cumbre de los mandatarios locales con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y con toda la cúpula militar, los gobernadores y alcaldes de Colombia lanzaron fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro por la inseguridad que azota a diferentes zonas del país.



Los mandatarios locales consideran que la paz total aplicada a sus territorios “no ha traído precisamente resultados positivos, sino todo lo contrario”.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dijo que el sur del departamento está totalmente confinado a causa de las disidencias de las FARC, que los municipios de Chaparral, Ataco, Río Blanco y Planadas “tienen un muro de contención” que está próximo a caer para que el Clan del Golfo entre en este departamento.

“La gente en el Tolima hoy está confinada, la gente del sur del Tolima está confinada. La gente tiene miedo. Volvieron estos retenes (ilegales) y por eso nosotros lo que le pedimos al Gobierno nacional es más apoyo, más articulación”, recalcó la gobernadora Matiz.

Añadió que “tenemos información de que el Clan del Golfo quiere entrar al departamento del Tolima. Nosotros no lo podemos permitir y, por eso, el llamado urgente que estamos haciendo también al Gobierno nacional es para que no nos dejen solos en los territorios, para que nos apoyen y nos ayuden, y que no apoyen solamente al gobierno departamental, sino que apoyen también a la fuerza pública, al Ejército y a la Policía que están poniendo el pecho en ese departamento y en ese territorio”.

Publicidad

Por su parte, Ligia Carmen Córdoba, alcaldesa de Buenaventura, recalcó que el presidente Gustavo Petro dijo que “el Pacífico era su prioridad y que iba a trabajar por la seguridad de Colombia, especialmente del Pacífico. Quiero decirles que nosotros hoy estamos viviendo una zozobra muy grande porque, si bien es cierto se iniciaron unos diálogos, reitero, hay un proceso de una mesa social jurídica, pero sentimos que falta más acompañamiento, sentimos que falta más ese compromiso de inversión social en el territorio”.



Asimismo, la alcaldesa de Buenaventura aseguró que en el territorio no hay tregua anunciada entre Chotas y Espartanos que les dé tranquilidad. De igual modo, solicitan inversión social y mayor esfuerzo y presencia del Estado.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, recalcó que “ya hemos hecho muchos consejos de seguridad, ya hemos expresado nuestras necesidades. Por ejemplo, el Valle del Cauca, la zona rural, tiene muchísimos problemas”.

Publicidad

Luego, Toro recalcó que de la raigón “se han llevado un batallón y necesitamos que lleguen todos los soldados que se llevaron, que fueron 600; solo han llegado 120”.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, aseguró que su territorio “está puntualmente azotado por el Clan del Golfo”.