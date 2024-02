JEP defiende decisiones frente a ex FARC: "No se han cambiado las reglas del juego"

La JEP explicó por qué está vinculando a procesos a mandos medios y bajos de la extinta guerrilla de las FARC, cuando, según ellos, eso no quedó plasmado en los acuerdos de La Habana. El asunto ha generado tal molestia entre los excombatientes que amenazaron con apartarse de algunas decisiones de la Jurisdicción Especial.



En una entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aclaró que los máximos responsables pueden ser los líderes de las extintas FARC, pero no solo ellos, sino también aquellos que estuvieron muy cerca de los hechos.

"Los máximos responsables pueden ser los líderes de la antigua organización de las FARC, pero no son solo ellos, sino que también pueden incorporarse personas que estuvieron muy cerca de los hechos. Por ejemplo, cuando las víctimas formulaban preguntas específicas sobre cuál fue el destino de su familiar, por qué lo secuestraron, qué pasó con el dinero, por qué lo maltrataron, en qué condiciones estaban, ese tipo de información no la tenían los líderes del secretariado de las FARC, sino las personas que realizaron el secuestro", explicó.

Vidal dejó claro que los responsables de conductas como secuestro, reclutamiento forzado o violencia sexual "no se reducen a los líderes o los miembros del secretariado, sino que implican un grupo de personas importante y específico de la guerrilla. Y eso es lo que estamos investigando en este momento".

Roberto Vidal también recalcó que "aquí no ha habido ningún cambio de reglas del juego. Las reglas del juego quedaron claramente establecidas en los acuerdos y los acuerdos fueron incorporados a la Constitución. Eso es lo que obedece la Jurisdicción Especial para la Paz".



Y es que varios firmantes de paz le enviaron al presidente Gustavo Petro una carta en la que reclamaron la decisión de la JEP de vincular a procesos a mandos medios y bajos de las FARC.



"Carta pública al señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP la alejan del espíritu del acuerdo de paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz", trinó en la red social X Rodrigo Londoño, exguerrillero de las extintas FARC.