Juan Pablo Gallo niega acusaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla: “Nunca los he visto”

El senador Juan Pablo Gallo, quien es del Partido Liberal y hace parte de la Comisión Interparlamentaria, encargada de autorizar los créditos internacionales de la Nación, es uno de los congresistas salpicados por Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo de la UNGRD. En diálogo con Noticias Caracol Ahora negó esos señalamientos.

El congresista fue enfático en aclarar que él ingresó a dicha comisión el 6 de diciembre de 2023, y participó de esa sesión y de la del 12 de diciembre. “La última sesión no la voté, el 15 de diciembre. No la voté porque tenía una razón de peso, está incluso contemplada en las mismas actas, no por nada distinto de hacer un reclamo al Gobierno nacional de por qué pide más créditos, para qué pide endeudarse más si no se gasta la plata que tiene. Si necesita recursos, gaste primero lo que tiene”.

¿Conoce a Sneyder Pinilla y Olmedo López?

Juan Pablo Gallo: Jamás, no los conozco, nunca los he visto, ni reuniones privadas, ni he pisado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No es que me los haya encontrado de casualidad un día, no fue que hablé, nada, nunca he estado con ellos, nunca he hablado con ellos, nunca he chateado con ellos, no los conozco, no sé quiénes son.

¿Le han nombrado contratos?

Juan Pablo Gallo: Nunca. Yo quiero que entiendan con quién están hablando, es que yo he votado todas las reformas del Gobierno en contra, yo le he pedido al Partido Liberal que nos vayamos a la oposición, le he escrito de manera formal diciéndoles ‘señores del Partido Liberal, el lado correcto de la historia es irnos a la oposición’. A mí lo que me llama la atención de toda esta historia es que yo, que he estado en contra de este Gobierno, que he votado en contra de las reformas, que he hecho oposición, donde están mis intervenciones, mis declaraciones.

La votación del 15 de diciembre, que es la que a través de su unidad investigativa han relatado de esa manera, en esa sesión yo no voté, además no solamente no voté, sino que advertí que tenían que gastarse lo que tenían primero antes de seguir pidiendo más crédito.

¿Por qué cree que está mencionado en todo esto?

Mi teoría es que soy de la oposición, mi teoría es que quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir. He hecho una oposición consistente y constante desde el primer día, y además anuncio que la voy a seguir haciendo con la misma energía, con la misma disposición, con el mismo empeño, no solamente para hacerla quien les habla, sino que todo el Partido Liberal se vaya a la oposición y deje de ser partido de Gobierno como lo he manifestado en múltiples ocasiones, como se lo dije al señor César Gaviria, que era hora de irnos a la oposición y se lo he repetido desde el primer momento y lo voy a hacer hasta el 2026, y en el 2026 voy a trabajar para que llegue un Gobierno distinto a este que ha sido nefasto, un Gobierno que no ha conseguido los resultados que se ha planteado y que hoy ha generado muchísimos más problemas que los que ha pretendido resolver.