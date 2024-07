Presidencia confirma pérdida de datos clave en escándalo de UNGRD: Sandra Ortiz responde

La Presidencia de la República dio a conocer que dos computadores asignados a la Consejería para las Regiones, que dirigía Sandra Ortiz, fueron devueltos incompletos y habrían desaparecido datos consignados en ellos. La exfuncionaria fue salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad.

#ATENCIÓN | Se confirma la pérdida de datos de dos computadores asignados a la Consejería Presidencial para las Regiones y que se encontraban en manos del equipo de trabajo de Sandra Ortiz, envuelta en el escándalo de corrupción de la UNGRD.



— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 18, 2024

Según se conoció, los equipos estaban en manos de Ricardo Castelblanco Ramírez y Diana Carolina Durán, que tenían cercanía con Sandra Ortiz, quien salió del cargo poco después de que Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD, afirmara que ella actuó como intermediaria para entregar coimas a congresistas.

¿Qué pasó con los computadores de la oficina de Sandra Ortiz?

Según información oficial de la Presidencia de la República, “en días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”.

Añadió que “desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido” y “el área de sistemas del despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes”.

“Durante mi gestión como Consejera para las Regiones del presidente Petro, todos los funcionarios a mi cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado, conforme lo certifican los paz y salvos emitidos al momento de su salida. Cuando dejé el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robos", respondió Sandra Ortiz sobre el caso.

¿Qué dice la nueva consejera para las Regiones, Luz María Múnera?

La funcionaria habló con Noticias Caracol Ahora y dio detalles sobre la pérdida de datos de los computadores.

“Digamos que uno no recibe un computador y dice ‘páseme el destornillador, yo miro si tiene disco duro o no tiene’, uno no hace eso, es un trabajo de sistemas. Obviamente, con todos los asesores que salieron se demoró un poco este proceso y apenas ahora venimos a saber. De hecho, el 10 de julio, para ser más exactos, venimos a saber que eso está pasando y hay un computador sin disco duro y un computador al que le falta la memoria RAM”, reveló.

Múnera dijo que “sería pura especulación que dijéramos ahí estaba tal o cual cosa”, al referirse a la información que se perdió.

La nueva consejera para las Regiones reconoció que “es delicado” que se perdiera la información de dos computadores “y una vez terminado el proceso administrativo se revisará si es necesario que la Presidencia de la República haga una demanda penal”.

¿Qué hacían asesores que tenían asignados computadores en la consejería?

“Ricardo estaba encargado del tema de relación con las regiones y de seguimiento a las obligaciones que tiene el Gobierno nacional. Diana estaba en sentencias; qué hacía fuera de eso, no tengo la información”, detalló Múnera.

Añadió que no ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre este nuevo hecho que se suma al escándalo de la UNGRD.