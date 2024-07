Karen Manrique tilda de "infamia" el que Olmedo Lopez la vincule con corrupción en UNGRD

La representante a la Cámara Karen Manrique, que ocupa una de las 16 curules de víctimas, se defendió de las acusaciones de Olmedo López, quien dijo que ella es una de las presuntas involucradas en el escándalo de la UNGRD. “Tengo la tranquilidad de quien ha hecho las cosas bien”, aseveró.

A través de sus redes sociales, la congresista recordó que “desde campaña he apoyado al presidente (Gustavo) Petro y su Gobierno, no me avergüenzo y lo asumo con esperanza y dignidad. Me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre, que es el único capital con que cuento, que he construido paso a paso”.

Mis declaraciones con relación a la últimas publicaciones con las que se ha relacionado mi nombre. pic.twitter.com/dnc4swuZg8 — Karen Manrique (@KarenManriqueO) July 19, 2024

“Me preocupa mi seguridad y la de mi familia”: Karen Manrique

Karen Manrique aseveró que “es incoherente que se me acuse en mi calidad de representante de víctimas como agente intermediaria de un grupo al margen de la ley, lo cual creería que se debe a una estigmatización que pesa sobre quienes provenimos de los territorios que han estado sumidos en conflicto armado”.

“Insisto nuevamente en que la necesidad del señor Olmedo en lograr un acuerdo con la Fiscalía lo ha llevado a actuar de forma errónea y malintencionada, llegando a aseverar fuertes acusaciones contra mí y mi buen nombre”, agregó.

Karen Manrique manifestó que “estoy y siempre estaré dispuesta a defender mi nombre y mi inocencia, ya estamos con mis abogados revisando las menciones a mi nombre para realizar las acciones correspondientes”.

Sin embargo, la representante dijo estar preocupada por “la seguridad e integridad mía y de mi familia en el territorio, pues esta situación me ha convertido en objetivo militar”.

