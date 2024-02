¿La llegada de Mancuso podría tener implicaciones para Álvaro Uribe?

Con la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, las víctimas y los ciudadanos en general se preguntan si el exjefe paramilitar desvelará toda la verdad que, para algunos, ha brindado a cuentagotas desde la desmovilización de las AUC. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, analizó en Noticias Caracol lo que viene ahora en materia de justicia y reparación.



¿La llegada de Mancuso pone a temblar los procesos de personas que están vinculadas o que fueron vinculadas con paramilitarismo?

Laura Bonilla considera que “es posible que los pongan en tensión, y ni siquiera los procesos con los altos mandos militares, porque yo creo que la JEP, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos ha avanzado muchísimo en saber efectivamente qué fue lo que pasó con esto”.

“Yo creo que lo que pone a temblar son personas que están fuera en este momento de la jurisdicción especial para la paz o cuyos procesos ni siquiera han empezado. Pero, sobre todo, lo que pone a temblar es toda esa gran masa de la sociedad que fue tolerante con el fenómeno del paramilitarismo, que lo aprovechó y que incluso salió ganando, como por ejemplo muchos sectores políticos salieron ganando, como por ejemplo muchos clanes políticos salieron ganando, como por ejemplo incluso figuras importantísimas de la política nacional que terminaron recibiendo todos los beneficios del control paramilitar y sin tener ningún grado de responsabilidad con todo lo que ocurrió alrededor de eso”, precisó.



¿La llegada de Mancuso podría tener implicaciones en el capítulo Álvaro Uribe?

“Es posible y en esto tengo que ser muy sincera: es uno de los capítulos donde más implicaciones podría tener, pues finalmente porque Mancuso en toda su historia política, en todas sus relaciones políticas, estuvo muy cercano a Córdoba y estuvo muy cercano a muchos procesos políticos que terminaron eligiendo al presidente Álvaro Uribe Vélez”, expresó Bonilla en Noticias Caracol.



Reparación de víctimas

Sobre el particular, Laura Bonilla manifestó que para ella “la importancia más grande que tiene la llegada de Salvatore Mancuso es que vuelve a abrir la puerta para las víctimas, en el sentido de que tengan más acceso a la verdad. Mancuso ha hecho varios aportes, pero al parecer no ha contado todo lo que sucedió y no ha contado todo como sucedió. Colombia ha sido un país muy malo en garantizar la no repetición de la violencia. Esto lo vemos con las propias AUC. Tenían 203 municipios y ahora el Clan del Golfo tiene más municipios que esos, 233 aproximadamente. Algo estamos haciendo muy mal en los procesos de paz para que siempre estemos repitiendo la misma historia, y creo que Salvatore Mancuso puede ser una figura clave para entender mejor qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la reaparición de la violencia, pero también entender qué hubo en el pasado en las relaciones entre políticos y paramilitares, qué hubo en el pasado en las relaciones entre la economía, el sector privado y los paramilitares, entre los altos cargos del Estado y los paramilitares, y que permitieron que este grupo armado tuviera un control tan grande como lo tuvo”.

Hay voces que dicen que Mancuso ha sido absolutamente conveniente porque ha revelado cositas a cuentagotas. ¿Qué opina?

“Creo que en parte no. ¿Y por qué no? Porque la conveniencia en las declaraciones de Mancuso, cuando él empieza a hablar un poco más en el marco de la Ley de Justicia y Paz lo que ocurre es la extradición, y esa extradición rompe un poco con los aportes a la verdad”, señala la experta.

Agrega que “es cierto que en Estados Unidos los aportes no fueron muchos, pero también la logística era muy complicada porque la Fiscalía tenía serios problemas para adelantar el proceso como lo hubiera adelantado en Colombia, y mientras cumplía su condena por narcotráfico en Estados Unidos, que creo que no fue nada conveniente para él esos años en la cárcel, no tuvo demasiados aportes”.

“Cuando sí empieza a tenerlos y empieza a decir ‘aquí hubo más cosas que pasaron’, es cuando se abre la oportunidad de que ingrese nuevamente a la justicia transicional en el marco de la justicia especial para la paz. Ahora, los magistrados de la JEP no van a admitir cualquier cosa. De hecho, hay varios excomandantes paramilitares, incluso parapolíticos, que han sido rechazados porque la JEP considera que no están aportando lo suficiente. Serán los magistrados los que decidan qué tan importante es la verdad que está contando Mancuso para que sea o no aceptado en esta jurisdicción”, recalcó Laura Bonilla.