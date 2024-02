Álvaro Uribe y la llegada de Mancuso: “Raro que me acuse de paramilitar cuando lo extradité”

Luego de que Salvatore Mancuso llegara a Colombia, deportado de Estados Unidos, el expresidente Álvaro Uribe se refirió -en un video de poco más de cinco minutos- al exparamilitar y enumeró los detalles por los que este había sido extraditado en 2008.



“Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de La Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra Catedral. Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza”, señaló el exmandatario.

En medio de sus declaraciones, Álvaro Uribe negó que se hubiera reunido con Salvatore Mancuso, como este lo ha señalado en ocasiones previas, y aseguró que estando ya en Estados Unidos el exparamilitar recibió visitas en las que le “ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares”.

“Poco después de ingresados a las cárceles de los Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera. Varios cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares”, enfatizó.

El exmandatario de Colombia y también exgobernador de Antioquia subrayó que “Mancuso miente. Jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones”.



“En la campaña presidencial, me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido. Y también públicamente desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja, como me había dicho el padre de Roux. Nunca entró a la casa del Uberrimo”, aseveró.

Álvaro Uribe afirmó, además, que “para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho mérito de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado. Uno de mis orgullos era la protección de la seguridad democrática a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia”.

“Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní?”, puntualizó Uribe.

Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. pic.twitter.com/xQBQsEBJCH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 28, 2024