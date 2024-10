Las reacciones políticas tras la decisión del CNE y la respuesta del presidente Gustavo Petro

Luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la tarde de este martes, relacionado con los cargos contra Gustavo Petro y su campaña presidencial por la presunta violación de topes electorales, distintos sectores y líderes políticos avivan el debate en relación a las competencias del organismo para investigar al jefe de Estado y, también, sobre la reacción del presidente, que llamó a movilizaciones y habló de “golpe de estado”

Reacciones políticas tras la formulación de cargos contra Gustavo Petro

uan Fernando Cristo, ministro del Interior y uno de los escuderos del presidente Petro, señaló que el CNE puede investigar la campaña Petro presidente, pues está dentro de sus facultades como órgano electoral.

“El Consejo Nacional Electoral es competente para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro y sus directivos, no lo es para investigar al presidente de la República, quien cuenta con fuero integral en la Comisión de Acusaciones, como todos los jefes de Estado anteriores”, manifestó Juan Fernando Cristo en su cuenta de X.

Mientras que, el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, rechazó las declaraciones de Petro y aseguró que no existe “ningún golpe de Estado”.

“Señor presidente: su delirio de persecución solo siembra caos y desestabiliza al país. No está de más recordarle que usted es el primer educador del país. Sus palabras y su comportamiento marcan el espíritu de la nación. Es grave cómo se comporta; está jugando con fuego”, acotó Fajardo.

Para la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, el CNE no tiene competencia y ella mismo preguntó de qué manera se debe explicar la situación para que se pueda entender que el organismo no puede proceder en este caso.

Así lo dijo la representante: “¿De qué manera hay que explicar que el CNE no tiene competencia contra el fuero presidencial, que no puede investigarlo ni disciplinaria ni penalmente, y que de ser hallada la campaña Petro responsable, a lo sumo, se le impondría una multa económica?”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ratificó que la formulación de cargos que decidió hacer el CNE “es un paso hacía la justicia”.

Para Paloma Valencia, “esto no afecta el fuero presidencial, pero sí es un paso hacia la justicia. Es clave que la Fiscalía deje de dilatar las investigaciones sobre los posibles delitos en la financiación de la campaña”.

Alex Flórez, senador de la coalición Pacto Histórico, le envió un sentido mensaje al jefe de Estado: “Presidente Petro, no está solo, somos millones de colombianos los que estamos listos para defender el mandato popular ante el intento de golpe”

Además, el político agregó que “la justicia debe ser un faro, no una herramienta de los poderosos. Cuando su juicio se tuerce para proteger intereses mezquinos por encima de la constitución, la democracia pierde su rumbo”.

El Senador de Cambio Radical, David Luna, por su parte, rechazó las reacciones del mandatario tras el anunció del CNE e indicó que “lo que Petro jamás cuenta es que el Consejo Nacional Electoral debe investigar, como lo ha hecho con muchos presidentes, si hubo violaciones a los topes de campaña o no. ¿Cuál es el temor que los colombianos sepamos si su campaña estuvo rodeada o no de ilegalidad, al igual que su gobierno?. Los líderes asumen, no se victimizan y no son intocables”

Y el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, quien recientemente se vio envuelto en un escándalo por presuntas irregularidades en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), insistió en que “el pueblo resistirá con paso firme”.

“Ciegos de odio por el acabar con el proyecto del cambio, quieren llevarse por encima a la constitución y a la ley. Lo que no alcanzan a comprender es que sus golpes groseros y malintencionados tienen dos límites naturales, la verdad judicial y la voluntad popular. El golpe avanza a trancazos, pero el pueblo resistirá con paso firme. Todos con Gustavo Petro”, indicó Racero.