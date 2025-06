“Lo hice por plata, por mi familia”: el joven señalado del atentado contra Miguel Uribe

Tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, los videos de seguridad del sector revelaron los momentos posteriores al ataque, en los que el sicario, unmenor de edad, intenta huir y es interceptado por el esquema de seguridad del político.

Las grabaciones, captadas en el barrio Modelia, muestran al adolescente herido caminando por varias cuadras mientras es perseguido por miembros del esquema de seguridad, vecinos y simpatizantes de Uribe. En un momento, se observa al menor levantando la mano, aparentemente señalando a sus perseguidores, antes de desaparecer del cuadro.

Segundos después, se escuchan gritos desesperados fuera de cámara. En un intento por salvar su vida, el menor ruega que no le disparen y lanza una confesión entre sollozos:

“Yo lo hice por plata, por mi familia; perdón, lo hice por plata, por mi familia”, repetía con insistencia mientras era reducido por el equipo de seguridad.

Sometido en un andén, el joven gritaba a las personas que lo estaban arrestando "yo les digo quién fue. déjenme darle los números, pero si no me sueltan, no me dejan". Las autoridades investigan si esta información podría estar relacionada con los autores intelectuales del ataque.

Personas que se encontraban por la zona y simpatizantes del senador intentaron lincharlo, pero las autoridades no lo permitieron. Luego, una patrulla de la policía se llevó al menor esposado a la Clínica Colombia, en donde fue intervenido quirúrgicamente por un disparo que recibió en la pierna. Hasta el momento, se sabe que el menor se encuentra fuera de peligro y está recuperándose en el centro de salud.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los móviles del atentado y determinar quiénes estarían detrás del intento de asesinato.

