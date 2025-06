"Lo hice por plata": lo que dijo joven señalado de atentado a Miguel Uribe Turbay

Tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, los videos de seguridad del sector revelaron los momentos posteriores al ataque, en los que el presunto sicario, un menor de edad, intenta huir y es interceptado por el esquema de escoltas del político.

Las grabaciones, captadas en el barrio Modelia, muestran al adolescente herido caminando por varias cuadras mientras es perseguido por miembros del esquema de seguridad, vecinos y simpatizantes de Uribe. En un momento, se observa al menor levantando la mano, aparentemente señalando a sus perseguidores, antes de desaparecer del cuadro.

Segundos después, se escuchan gritos desesperados fuera de cámara. En un intento por salvar su vida, el menor ruega que no le disparen y lanza una confesión entre sollozos: “Yo lo hice por plata, perdón, lo hice por plata”. Esta frase la repetía con insistencia mientras era reducido por el equipo de seguridad.

Sometido en un andén, el joven gritaba a las personas que lo estaban arrestando: "Yo les digo quién fue. Déjenme darles los números, pero si no me sueltan, no me dejan". Las autoridades investigan si esta información que el joven dice que daría podría conducir a los autores intelectuales del ataque.

Al momento de su aprehensión, personas que se encontraban por la zona y simpatizantes del senador intentaron lincharlo, pero las autoridades no lo permitieron. Luego, una patrulla de la Policía se llevó al menor esposado a la Clínica Colombia, en donde fue intervenido quirúrgicamente por un disparo que recibió en una pierna. Hasta el momento, se sabe que el menor se encuentra fuera de peligro y está recuperándose en el centro de salud.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los móviles del atentado y determinar quiénes estarían detrás del intento de asesinato. Noticias Caracol conoció que el joven será imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Al menor de edad se le incautó un arma glick 9 milímetros que fue usada para atacar a Uribe Turbay. Este elemento está en poder de la Fiscalía, que ya adelanta los informes de balística que serán presentados como pruebas en la investigación.

¿Cuál sería la pena máxima para el menor de edad?

El abogado penalista Saúl León en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo aseguró que "el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ha demarcado un trato diferencial en punto aquellos menores, niñas, niños o adolescentes que cometan un delito, pues no van a enfrentar una condena en los términos del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de forma ordinaria, sino de manera especial".

Lo que implicaría que, de ser declarado responsable, pagaría una pena máxima de ocho años de cárcel en un establecimiento especializado.

"La sanción máxima de privación de la libertad es de ocho años. Es la máxima que se ha establecido, pero si el joven trabaja, estudia, se le hace un seguimiento psicosocial y se demuestra que cumple con unos estándares mínimos de convivencia en estos establecimientos puede ser incluso menor". dijo el abogado León.

Respecto a los beneficios que podría tener si el atacante si llega a colaborar con las autoridades, no se aplicaría en este caso, ya que, según explica el abogado, "no hay ningún beneficio por colaboración (con las autoridades) para los menores de 18 años. Es decir, no podría ser objeto de un principio de oportunidad, un preacuerdo en los términos que funciona el sistema penal ordinario".

Por otra parte, el abogado penalista Santiago Trespalacios, indicó que, de comprobar que el joven fue instrumentalizado, las consecuencias serían duras para los autores del atentado, pues "usar un menor tiene varias consecuencias. La primera es que quienes están detrás de él, tanto quienes lo determinaron a realizar la conducta delictiva como quienes hubieren participado de otra forma en la comisión de las conductas, no se exoneran así no hayan realizado directamente la conducta".

CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL