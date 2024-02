Los mensajes de Petro en X durante las marchas del 8 de febrero: hizo 37 publicaciones

El presidente Gustavo Petro hizo 37 publicaciones en su cuenta de X este 8 de febrero. Hay mensajes escritos por él y replicados. El jefe de Estado comenzó con declaraciones sobre su reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, lamentando que el encuentro se diera sin el suspendido canciller Álvaro Leyva.



A las 7:42 de la mañana, el presidente negó que las movilizaciones fueran para presionar a la Corte Suprema y aseguró que no dio ninguna orden desde el Gobierno al magisterio para salir a las calles. Sostuvo que "si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia. Es el derecho del pueblo a luchar por la democracia y el respeto de su voto".

Más tarde, sobre la 1 de la tarde, el mandatario escribió: "Comienzan las marchas por la decencia en Colombia."

Una vez empezó el bloqueo a la sede de la Corte Suprema, el presidente sostuvo que "la única que ataca la justicia es la extrema derecha, que teme una fiscal decente", y dio la orden a la Policía de "actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quienes se tratan".

Paso seguido, solicitó no producir un enfrentamiento entre Justicia y ciudadanía, y agregó que la Corte Suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente.

Una hora más tarde, citando un comunicado de la OEA, el presidente Gustavo Petro indicó que lo que han intentado explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular.

En el punto más álgido del bloqueo al Palacio de Justicia, el jefe de Estado afirmó que había infiltrados en la marcha con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Pidió investigarlos.

Luego, en respuesta a la procuradora Margarita Cabello, que instó a la intervención de la Policía en los alrededores del Palacio de Justicia, el mandatario dijo que "las órdenes a la Policía las da el presidente de la República, así que le solicito a la procuradora mesura. No abuse de sus funciones".

Petro también respondió al mensaje del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. El mandatario señaló que a él, como máxima autoridad del país, “le corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados”.



Finalmente, el presidente destacó que los magistrados pudieron salir del Palacio de Justicia libremente, defendió su postura ante las críticas de exmandatarios como César Gaviria y reportó desde el consejo de seguridad que Colombia tuvo 71 manifestaciones, todas pacíficas, excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá.