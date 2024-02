Lucho Garzón compara a Petro con un caudillo: "Deje de disparar trinos a diestra y siniestra"

El exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón habló sobre el cerco al Palacio de Justicia que algunos manifestantes realizaron el jueves 8 de febrero. Aseguró que “el principal protagonista de esta escena es precisamente (el presidente) Gustavo Petro”.



Garzón consideró que “Gustavo gobierna sobre la base de la victimización”. “A un gobernante no se le niega una investigación, justa o injusta. (Sergio) Fajardo fue víctima de una investigación, yo también, y, sin embargo, no nos victimizamos, asumimos lo que llaman ir a explicar nuestro comportamiento y nuestra conducta”, agregó.



Pero el actual jefe de Estado, agregó, gobierna como “un caudillo” y “cualquier cosa que diga Gustavo o que escriba Gustavo Petro, pues evidentemente tiene en sus fieles, en su gente, una situación particular”.

El exsindicalista cuestionó a Petro y lo invitó a “ponerle termostato a la lengua, pero también no disparar trinos, porque estamos en la etapa de la paz total y él disparando trinos a diestra y siniestra que le hacen cometer errores como el del sábado pasado (3 de febrero), respondiendo a un trino de una cuenta falsa de la Fiscalía”.

¿Ve cerca la sensatez del presidente Petro?

Garzón insistió en que “el temperamento de Gustavo Petro es de un caudillo, y los caudillos, como lo he señalado permanentemente, buscan fieles, o fanáticos o gente que incondicionalmente juegue. Y el que tenga una crítica con relación a Gustavo de una ya está en el otro bando. Igual sucede en el otro bando. Aquí los espacios de sensatez, en mi opinión, no se dan en la medida en que las agendas están definidas, unos a debilitar a Gustavo Petro, una minoría a creer que lo puede tumbar, y otra, a creer que él se va a quedar y entonces, como tal, hay que debilitarlo”.

¿Cree que el presidente Petro está manipulando a las centrales obreras?

“Puede ser al contrario, que el movimiento sindical pueda manipular al presidente”, señaló Luis Eduardo Garzón.

“Yo tengo una discusión de cómo veo yo a Gustavo Petro y a quién se quiere parecer. Mucha gente dice que es chavista, o que es de Maduro, o que se parece al gobierno venezolano. En mi opinión, no. Ni en su política económica, ni en su manera de ser, ni en su perfil. Pero yo soy de los que creo que se parece mucho al peronismo. El peronismo es, en últimas, una manera de crear una nueva sociedad civil”.

“Es una manera de ver cómo se organiza una nueva institucionalidad, no rompiendo el Congreso, no tumbando a la corte, no con rasgos de dictador, pero es una nueva sociedad. Aquí no se ha comprendido que el cambio no solamente está en la reforma de la salud, en la reforma pensional, la reforma laboral, sino que hay un cambio, en mi opinión, de nuevos actores”, explicó.



Críticas al fiscal Francisco Barbosa

El exalcalde de Bogotá considera que el fiscal general está “haciendo política de una manera desmesurada, enloquecido”.

“Yo creo que el fiscal no ha entendido una cosa. De pronto rompa el récord, pero todos los que han sido parte de los órganos de control o de justicia en estos cargos de primera línea, salvo Carlos Lleras Restrepo, que yo recuerde, todos los demás han fracasado en el intento de ser desde su cargo presidente de la República. Yo creo que comete un error convertir eso en un trampolín”, sostuvo Lucho Garzón.