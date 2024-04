Luis Carlos Leal dijo que en visita de Procuraduría a Supersalud les hicieron "preguntas capciosas"

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, se refirió a la visita que adelantaron los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a las instalaciones de la entidad. El funcionario alertó de varios temas llamaron su atención.



“Es importante que toda la ciudadanía sepa que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida adoptada contra la EPS Sanitas y la Nueva EPS, la intervención forzosa administrativa para administrar por parte de esta Superintendencia”, manifestó Leal.

El superintendente habló del número de delegados de la Procuraduría que realizaron la inspección.

“En esta visita no ha llegado un delegado, sino al menos 4 delegados con la Procuraduría con todos sus equipos y adelantando una serie de solicitudes sobre documentos que, por horario laboral, a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita”, indicó en un video publicado a las 7:30 p. m. de este jueves, 4 de abril de 2024, su cuenta de X.

“Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas, aparentemente, solo por la preocupación de Sanitas y dejando casi que en un segundo plano la intervención de la Nueva EPS que duplica a esta EPS”, complementó.



Asimismo, Luis Carlos Leal hizo énfasis en que no fue notificado sobre el objetivo de la visita que llevó a cabo el Ministerio Público.



“Es interesante ver cómo actúa la Procuraduría. Por parte de nosotros, la Superintendencia Nacional de Salud está dispuesta y presta a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile para garantizar la transparencia de nuestros actos, pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me haya sido notificado donde me digan si es de un carácter preventivo o disciplinario”, concluyó.

