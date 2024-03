María José Pizarro tras marchas contra Petro: “Gobierno pasado ni escuchó a la oposición”

María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, hizo un balance sobre las marchas de la oposición que se llevaron a cabo el miércoles 6 de marzo. Aseguró que el gobierno de Gustavo Petro es “dialogante”, pero seguirá insistiendo “en estos cambios porque creemos en ellos”.



¿Qué análisis le dejan las marchas del 6 de marzo?

María José Pizarro: Yo tengo tres reflexiones muy importantes. Lo primero, que salta a la vista y que yo creo que debemos destacar, es que este gobierno, a diferencia de los gobiernos pasados, es un gobierno absolutamente respetuoso del derecho a la protesta social, del derecho a la libertad de asociación, del derecho a las libertades colectivas, a las libertades individuales, del derecho a la libertad de reunión. Es decir, es un gobierno que no va a utilizar la fuerza contra personas que se manifiesten, así sea que se manifiesten en oposición a este mismo gobierno. Quienes asistieron a las marchas gozaron de todas las garantías constitucionales, legales, de todo el respeto de la fuerza pública. En ningún momento fueron violentados en ninguna parte del país.

En segundo lugar, pues las marchas evidencian que hay un sector de la sociedad que, por convicción o por desinformación, también en algunos casos, está en desacuerdo con que el país cambie. Un sector social que piensa que este país estuvo perfectamente bien administrado en los últimos 200 años, que los problemas de este país empezaron hace un año y medio con la elección del presidente Gustavo Petro, con la llegada del sector político progresista al gobierno de este país. Y yo creo que lo más importante es aceptar y darle una bienvenida a ese debate. Nosotros requerimos de muchísima pedagogía para poder impulsar los cambios en los que estamos trabajando, que definitivamente es con respeto, es con altura que podemos dar esos debates, que podemos debatir sobre la situación de nuestro país, que podemos proponer soluciones, que podemos proponer alternativas, que podemos llegar a consensos, y nosotros no tenemos ningún problema, no nos oponemos, todo lo contrario, estamos dispuestos a fomentar ese debate y hay personas que definitivamente deben tener esos debates. Pero la democracia es así y las discusiones en democracia siempre son bienvenidas.



¿Es comparable esta manifestación de la oposición con otras donde hubo violencia?

María José Pizarro: Son situaciones completamente diferentes. En primer lugar, la gente que se movilizó, sobre todo en los tiempos del estallido social, era gente que tenía hambre, desesperación, y en vez de recibir una ayuda por parte del gobierno, una escucha por parte del gobierno, porque nunca se escuchó a la gente que se estaba movilizando, jamás hubo un escenario de diálogo, de concertación, todo lo contrario. Desde las movilizaciones del 2018, movilizaciones que históricamente habían sido movilizaciones pacíficas, los estudiantes entonces fueron agredidos de manera absolutamente violenta. En el paro de 2019 sucedió algo similar, en el 2020 sucedió algo similar y en el 2021, pues ni hablemos, 80 personas fueron asesinadas. Así que a mí me parece que lo más importante es el respeto al disenso. Tú no puedes agredir a personas que se están manifestando porque estaban pasando absoluta y física hambre. Es que la gente en ese momento tenía que elegir entre el contagio y el hambre, y lo que recibió fue una respuesta brutal por parte del gobierno de cero escucha, y cero empatía, y cero capacidad de entender que tal vez esas personas les estaban diciendo la verdad. Es que el gobierno pasado ni siquiera escuchó a la oposición, ni siquiera tuvo voluntad de sentarse a escucharnos a nosotros, ni mucho menos a las centrales obreras, ni a los movimientos sociales. No tuvo esa capacidad y no tuvo esa voluntad, y actuó de manera absolutamente indiferente a lo que estaba sufriendo la gente. Por supuesto, que la violencia termina respondiendo muchas veces con violencia.

Lo que nosotros no podemos permitir es que dirigentes tradicionales ligados a la vieja política, ligados al narcotráfico, ligados a la corrupción, ligados a la parapolítica, a las graves violaciones a los derechos humanos, a la forma en la que se ha cooptado este país por parte de la corrupción, nos vengan a venir a dar cátedra a nosotros de derechos humanos, de un buen gobierno, de ética, de libertad de expresión, de respeto a la independencia judicial, a la separación de poderes. Pues no. Nosotros tenemos casos gravísimos de corrupción, es más, congresistas presos por corrupción, vinculados al paramilitarismo. Eso yo creo que es inaceptable.

¿Qué piensa de la aparición de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, y las críticas que lanzó?

María José Pizarro: Evidentemente es un líder de oposición que, como cualquier líder de la oposición, debe y puede convocar las marchas, asistir, estar presente, dialogar con los manifestantes, porque yo no le veo ningún problema que esto suceda. El problema es que nos den cátedra de un buen gobierno, cuando en este país si vivimos y atravesamos casi que por un viacrucis para poder acceder a un sistema de salud con dignidad, que por supuesto es mucho mejor que el de otros países, pero no es el mejor al que podemos aspirar los colombianos; que las personas esperan una buena pensión y hoy tenemos solamente uno de cuatro adultos mayores que pueden llegar a la pensión y una de cada ocho mujeres, que si nosotros tenemos el país cooptado por la corrupción, es por quienes gobernaron los últimos 200 años, y eso no quiere decir que nosotros gobernemos con un espejo retrovisor, para nada, todo lo contrario. Lo que buscamos es solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestro país. El problema de inseguridad no es solo responsabilidad de este gobierno. Por supuesto que este gobierno tiene la responsabilidad de solucionarlo, pero no es con base en una traición a los acuerdos de paz, no es con base a las cero oportunidades que se les han dado a franjas altísimas de la población, que nosotros vamos a conseguir paz, seguridad y, por supuesto, un país que se aleje de la corrupción.



¿El gobierno debe cambiar algo con lo que se vio en la marcha de la oposición?

Tenemos básicamente un país que se debate entre si quiere cambios y quiere continuismo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en estos cambios porque creemos en ellos. Debemos hacer pedagogía. Tenemos que generar los espacios de diálogo y concertación, ni la imposición de la oposición, ni la imposición obviamente del gobierno. Nosotros somos un gobierno dialogante y en ese camino vamos a seguir.

Esperamos que ese debate que se dio en las calles se dé en el Congreso de la República y no con la operación tortuga vergonzosa que están intentando imponerle al Congreso para evadir el debate de cara a la sociedad. Los congresistas en el Congreso deben debatir, ese es el lugar y ese es el mandato constitucional.