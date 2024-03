Petro sobre marchas en su contra: “Manifestaciones que no quieren cambiar el país”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció frente a la jornada de marchas realizadas por la oposición este 6 de marzo en distintas ciudades del país.



“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, aseguró el jefe de Estado.

Estas declaraciones del mandatario de los colombianos tuvieron lugar en medio del discurso que entregó durante el acto de posesión de Alexander López como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

¿Por qué se dieron las marchas contra el gobierno Petro?

Este miércoles, 6 de marzo de 2024, se realizaron marchas en varias ciudades de Colombia, entre ellas, Bogotá, Medellín y Cali, en contra del gobierno de Gustavo Petro.

Las movilizaciones fueron convocadas por diferentes sectores de la oposición e incluso independientes como manifestación de descontento hacia las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro.

La "Marcha de las mayorías", según sus organizadores, buscaba también expresar preocupación por la situación de violencia en el país y mostrar apoyo a las Fuerzas Militares.

Una de las marchas más concurridas en el país fue la llevada a cabo en Bogotá, que inició en el Parque Nacional y terminó en la Plaza de Bolívar, donde, según el puesto de mando unificado instalado en dicho punto, se concentraron unas 15.000 personas.