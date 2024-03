Así fueron las marchas contra gobierno Petro, que, según autoridades, se desarrollaron pacíficamente

Este miércoles, 6 de marzo de 2024, se llevaron a cabo las marchas contra gobierno Petro en las principales ciudades de Colombia. El hecho político de la jornada fue protagonizado por Germán Vargas Lleras, una de las figuras de la oposición que lideró las manifestaciones en Bogotá.



Con pancartas, banderas de Colombia y arengas, un grupo de personas en Bogotá se movilizó por el Parque Nacional y la carrera Séptima con destino a la Plaza de Bolívar. En la calle 26, transportadores salieron a rechazar el aumento del precio del ACPM, anunciado por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

En la Plaza de Bolívar se congregó el grueso de las marchas contra gobierno Petro en Bogotá. El himno nacional marcó el inicio del rechazo de la oposición a las reformas sociales que cursan por el Legislativo.

Desde allí, Germán Vargas Lleras hizo un llamado al Congreso: “Pedirle que no acabe con la salud en Colombia, que no voten el sistema pensional del actual Gobierno, que no permitan que el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor del Gobierno, que no sigan acabando con la economía y que debatan en mejor forma el proyecto laboral. También vengo a expresar mi sentimiento, que interpreta a millones de colombianos, en temas de orden público”.

Otro de los argumentos para salir a las calles para manifestarse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro fue respaldar la autonomía de la rama judicial. La Policía reportó que no se registraron alteraciones del orden público.

Asimismo, autoridades de Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga manifestaron que la jornada de protestas se llevó a cabo de manera pacífica.