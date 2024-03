Mensaje de Petro un día después de marchas de la oposición: “En el 2026 tenemos que volver a ganar"

Un día después de lasmarchas que se realizaron en diferentes ciudades de Colombia en contra de su gobierno, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a sus seguidores e hizo referencia a que en las elecciones de 2026 deben ganar nuevamente.



“En el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían ‘fuera Petro’, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, pues si no me gusta ni cinco, ni más faltaba, que me voy a ir de ahí”, aseguró el mandatario de los colombianos.

En ese sentido, el jefe de Estado habló de lo que, a su juicio, sucedería después.

“Pero, ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”, anotó el presidente de la República.

Gustavo Petro entregó estas declaraciones ante campesinos en San Pablo, Nariño, durante el evento denominado Territorio Potencia de Vida, realizado este jueves, 7 de marzo de 2023.