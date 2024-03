Marcha de oposición “fue un éxito” y decir que no salió nadie “muestra ceguera”: Paloma Valencia

Tras la marcha de la oposición que se llevó a cabo en Bogotá y varias ciudades de Colombia, la senadora Paloma Valencia, quien hace parte del Centro Democrático, aseguró que la movilización “fue un éxito”. Cuestionó a quienes dijeron que no salió nadie a movilizarse, lo que “no solo es irrespetuoso, sino que muestra una especie de ceguera, una especie de sordera”.



“Creo que fue una marcha maravillosa por la cantidad de gente, por el entusiasmo, por el civismo, porque no hubo un solo desmán y porque el mensaje era muy claro: la ciudadanía estaba pidiéndole al gobierno que no siga destruyendo. En Colombia nos faltan muchísimas cosas y no se entiende por qué. Los esfuerzos de este gobierno son destruir un sistema de salud que llevamos construyendo 30 años, destruir el sistema pensional dejándoles una deuda prácticamente impagable a las nuevas generaciones de colombianos, y por supuesto, una preocupación muy grande por el empleo. Pero tal vez el grito que unía a la mayor parte de la población era el problema de seguridad que está viviendo el país. Estamos viviendo aumento de masacres, de extorsión, de secuestro y hay un sentimiento de que al gobierno no le importa lo que está viviendo el territorio colombiano hoy a manos de los violentos por cuenta de los famosos ceses al fuego que ha dado el gobierno y que son prácticamente unilaterales”, señaló la congresista.

¿Qué espera hoy el Centro Democrático del gobierno del presidente Petro, quien ha señalado que salieron a marchar quienes no quieren perder los privilegios en Colombia?

Paloma Valencia: Nosotros queremos el privilegio de la seguridad, nosotros queremos el privilegio de que los colombianos pobres que pagaron una cuota inicial reciban el subsidio que necesitan de Mi Casa Ya, nosotros queremos el privilegio de que Colombia sea soberano en materia de gas, que no le tengamos que comprar al tirano de Venezuela nuestro gas, más caro y más contaminante; queremos el privilegio de ver a los colombianos con empleo, queremos el privilegio de que los colombianos puedan tener un sistema de salud decente, que no dependa de los políticos; queremos el privilegio de que los colombianos puedan tener empleo formal con todas las condiciones, y queremos el privilegio de que nuestros ahorros pensionales podamos decidir nosotros dónde los queremos tener.

A juzgar por las palabras del presidente Petro, quizás él lo ve como algo ajeno a su gobierno e insiste en que está promoviendo el cambio.

Paloma Valencia: Yo creo que el presidente Petro, como algunos de los petristas que vimos en el día de ayer diciendo que no había habido nadie en la plaza y que ellos tenían fotos de cuando se acabó la manifestación… Quiero contar que yo a las dos de la tarde, pues ya ni siquiera estaba yo en la plaza. Me parece que ellos tienen que hacer una reflexión. Los invito a que a la siguiente manifestación puedan ir, puedan dialogar con la ciudadanía, puedan tomar sus propias fotos para ver cuánta gente está saliendo, pero sobre todo, que recuerden que ellos no son presidentes de medio país, son presidentes de un país entero, y en los países las voces tienen que ser escuchadas. Alguna periodista petrista me preguntaba ayer que por qué hacíamos manifestación, que cuando se habían hecho manifestaciones en el gobierno del presidente Duque nos parecían mal. No, las manifestaciones jamás nos parecieron mal, nos pareció mal la violencia. Y también le recordé que luego de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria, la reforma tributaria no avanzó. Entonces esperamos el mismo resultado aquí, que no avancen las malas reformas del Gobierno.